Once heridos, cinco de ellos hospitalizados, por el incendio de un bloque de pisos sociales en Paiporta

El incendio de un bloque de pisos sociales de Paiporta (Valencia), la localidad que fue epicentro de la trágica Dana ocurrida a finales de octubre de 2024, ha dejado este día de Año Nuevo un total de 11 heridos, uno de ellos por quemaduras y el resto por inhalación de humo. De esos 11 heridos, cinco han tenido que ser hospitalizados, según han informado fuentes oficiales.

El bloque de viviendas pertenece a la Generalitat Valenciana. Está situado en la calle l’Horta y lo habitan personas y familias de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad social.

El herido con quemaduras es un anciano de 71 años, invidente, ocupante de la vivienda en la que se ha originado el fuego, en torno a las 12:30 horas de este 1 de enero. En ese momento se encontraba en el piso con su nieto, que estaba durmiendo. Se despertó al oler a humo, avisó rápidamente y, ayudado por agentes de la Policía Local, bajó a su abuelo a la calle. El anciano fue atendido allí mismo por una de las unidades del SAMU que se desplazaron al lugar y que lo trasladaron al Hospital La Fe.

El piso en el que se originó el incendio ha quedado destruido, inhabitable. Las llamas se extendieron a la vivienda situada justo encima del piso en el que se desató el fuego. Los ocupantes de esa segunda vivienda lograron huir de las llamas.

Además de a este anciano, los servicios de emergencias atendieron a otros 10 inquilinos de este bloque de viviendas sociales de Paiporta, todos ellos por inhalación de humo. De ellos, los cuatro más afectados fueron trasladados a centros hospitalarios. Se trata de un adolescente de 14 años, una joven de 19, un hombre de 42 años y una mujer de 52.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos, que han rescatado a vecinos –ayudados por equipos y máscaras antihumo–, policía, y varias unidades sanitarias. Se ha abierto una investigación para determinar el origen del incendio.

Se da la circunstancia de que en el año 2020 se produjo otro incendio en este mismo bloque de viviendas sociales de Paiporta. En aquella ocasión se registraron seis heridos, uno de ellos con politraumatismos al lanzarse desde un balcón para huir de las llamas, y el resto por inhalación de humo.