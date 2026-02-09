Apagones, incendios, accidentes de tráfico o una DANA. Los primeros segundos tras de una catástrofe como la de Adamuz pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los heridos. Las decisiones que se toman antes de que lleguen los servicios de emergencias son fundamentales y nadie lo sabe mejor que los expertos de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 responsables del libro ‘Protégete ante cualquier emergencia’ presentado este lunes en la capital. Una presentación prevista el 19 de enero pero pospuesta precisamente por la tragedia ferroviaria de Córdoba.

El libro es un manual para los ciudadanos con el objetivo de que conozcan las normas para incrementar sus capacidades de autoprotección y las de sus familias ante un incidente o una catástrofe, hasta que llegue la ayuda de los servicios especializados.

El texto, gratuito, ha sido elaborado por cuatro profesionales vinculados a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Sus autores son Luis Serrano, portavoz y experto en gestión de emergencias; Ángel Sevillano, bombero de la Comunidad de Madrid recientemente jubilado, que ha sido jefe de varios parques y uno de los fundadores del Grupo Especial de Rescate en Altura regional (GERA); Ester Armela, médico jefa de guardia del Servicio de Urgencia Médica SUMMA112; y Silvia Escorial, Policía Nacional que fue jefa de la Sala de Operaciones Madrid 112 y que actualmente trabaja en la coordinación operativa de la misma.

Cuatro expertos nos cuentan las normas

Los cuatro expertos, un portavoz de Emergencias 112, un bombero, una médico del Summa 112 y una subinspectora de la Policía Nacional relatan en el libro todo lo que puede hacer un ciudadano ante cualquier emergencia o suceso y cómo y a quién hay que pedir ayuda en cada situación.

Desde cómo prepararse con antelación para sortear una catástrofe hasta la forma de manipular a los heridos o informar de la manera más eficaz a los médicos vía telefónica. El libro abarca multitud de supuestos en los que cualquiera nos podemos ver involucrados. Los próximos podríamos ser nosotros.