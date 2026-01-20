La Guardia Civil ha concluido de forma preliminar que la soldadura del raíl saltó e hizo descarrilar el Iryo en el accidente de Adamuz. Los agentes han confirmado que el sexto vagón del tren de alta velocidad se salió de su trayectoria y, tras él, dos vagones más. El vagón perdió uno de sus ejes y éste y otros elementos impactaron contra el convoy del Alvia que en ese momento circulaba en la vía paralela, provocando 41 muertes y 152 heridos.

Los especialistas de criminalística de la Guardia Civil han llegado a esa conclusión tras examinar sobre el terreno esa parte de la vía y constatar con documentos fotográficos el lugar exacto en el que saltó la soldadura del raíl. También han retenido el vagón número 6 en el lugar del siniestro.

El descarrilamiento del tren comenzó en ese punto y, desde ahí, el Iryo circuló de forma descontrolada durante cientos de metros, todo en unos segundos sin que los sistemas ferroviarios tuvieran oportunidad de corregir la situación. El proceso de soldadura lo realizan unas máquinas especializadas y posteriormente se tiene que someter a una auditoría.

El tren no rompió el raíl, ya estaba roto

Otra de las primeras conclusiones preliminares de la investigación es que, debido al estado del raíl, se puede descartar que el tren rompiera el raíl ya que el único daño que tiene ese elemento de la vía es la propia rotura de la soldadura sin que hubiera arrastre por parte del tren.

El ministro Óscar Puente asegura que el accidente es «realmente extraño» porque horas antes varios trenes habían circulado por el mismo punto sin que el sistema registrara incidencias. La vía, incluido ese tramo, fue renovada en mayo de 2025 con una inversión de 700 millones de euros.

El ministerio de Transportes, además, insiste en que tras el accidente se han registrado varias roturas a lo largo de la vía, por lo que sostienen que puede ser que el tren rompiera la vía tras descarrilar porque arrastraba un peso que rompió los raíles.

El tren, nuevo y revisado 4 días antes

Desde Iryo han confirmado que el tren es prácticamente nuevo, del año 2022, y había superado una revisión con éxito justo cuatro días antes del accidente en los talleres de Santa Catalina (Madrid).

En cuanto a esa zona en concreto del trazado ferroviario, acumula varias incidencias desde el año 2022, según los distintos reportes notificados por Adif: desde «averías» hasta «incidencias en la infraestructura» o «en los sistemas de señalización». También se han reportado fallos en la catenaria.

Las obras de renovación y Koldo

Adif adjudicó un contrato de 61,25 millones de euros para la mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo entre Guadalmez y Córdoba, que incluía específicamente el tramo de Adamuz (Córdoba).

La UTE conformada para acometer esas obras incluye a la empresa Azvi. Esta gran constructora sevillana participa con un 25% en la unión temporal adjudicataria. Este grupo, presidido por Manuel Contreras Caro, es un tradicional adjudicatario del Ministerio de Transportes con un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados.

La compañía contrató en 2023 a Koldo García y su mujer, a través de la consultora Erikapat, como asesores por 6.000 euros al mes, con una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. El contrato de consultoría estaba especialmente orientado a zonas de Sudamérica, donde Grupo Azvi quería potenciar su presencia. Anticorrupción y el juez dudan de que la consultora funcionase realmente, ya que no presenta ninguna actividad.