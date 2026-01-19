La investigación del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado 39 víctimas mortales corre por dos vías paralelas. La investigación técnica la realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, y se puede alargar durante seis meses o más. Por su parte, la investigación judicial corre a cuenta de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba), con la Guardia Civil como brazo ejecutor, y sus informes comenzarán a fluir en las próximas semanas.

La principal certeza a estas horas es que el accidente de Adamuz no fue a causa de un fallo humano o de un exceso de velocidad. Se investiga un fallo en la infraestructura de Adif o del tren de Iryo.

La certeza es que el convoy de Iryio, que circulaba a 200 kilómetros por hora, frenó bruscamente antes de descarrilar e invadir la vía contraria en Adamuz. Sólo pasaron 20 segundos desde que el tren de Renfe, el Alvia, chocó contra el Iryo que acababa de invadir su vía. No hubo margen para que funcionara ningún sistema de seguridad. El conductor del Alvia, fallecido en el accidente, no tuvo tiempo de frenar el tren.

Ni exceso de velocidad, ni fallo humano

El presidente de Renfe ha descartado por completo el exceso de velocidad del Iryo como causa del accidente. Igualmente, prácticamente se desestima la idea de que un fallo humano desencadenara la tragedia.

«Lo hubiera corregido el sistema, las causas están en un fallo del tren Iryo o de la infraestructura. Es una vía recta, el tren iba a menos velocidad de la que podía desarrollar en ese tramo», ha informado el presidente de Renfe Alvaro Fernández Heredia.

El tren había sido revisado hace 4 días

Desde la compañía Iryo especifican que el tren se construyó hace menos de cuatro años, en el año 2022, y el último mantenimiento se le hizo el 15 de enero de 2026, cuatro días antes del accidente, en los talleres de Santa Catalina (Madrid).

La compañía ha asegurado que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y que colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran, además de lamentar «profundamente» lo ocurrido. Iryo ha activado «todos los protocolos de emergencia», entre ellos un servicio telefónico de atención a familiares y personas afectadas.

La infraestructura bajo sospecha

El accidente se ha producido en un tramo recto que fue renovado en mayo de 2025 como parte de trabajos de mantenimiento, según ha comunicado Adif.

Si embargo, Adif lleva años notificando incidencias en la infraestructura de Adamuz (Córdoba), donde este domingo se produjo el trágico accidente de Adamuz entre los trenes por el momento, ha dejado 39 fallecidos y decenas de heridos, varios de gravedad.

En concreto, en esta infraestructura se han venido produciendo fallos desde el año 2022, según los distintos reportes notificados por Adif: desde «averías» hasta «incidencias en la infraestructura» o «en los sistemas de señalización». También se han reportado fallos en la catenaria.

La Guardia Civil rastrea la vía

Los servicios de criminalística de la Guardia Civil han comenzado por rastrear la vía palmo a palmo en la zona del accidente, marcando en especial uno de los raíles de la vía en la que se ha desprendido un trozo del resto de la línea.

Los agentes tendrán que evaluar si ha fallado alguno de los elementos de la infraestructura ferroviaria recientemente repuestos o soldados. Más tarde le llegará el turno al estudio de los componentes del tren Iryo.

Una cadena de fallos

Es más probable que «no podamos hablar de una causa única, sino de una cadena de fallos», advierte César Franco, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales (CGCOII). Franco ha explicado que la investigación debe centrarse en los dos focos: «Todo lo que tiene que ver con la vía», como el desvío y las agujas, y, por otro, «la parte de la rodadura de los últimos coches», es decir, los bogíes, las ruedas y los ejes. A partir de ahí, se buscarán otras evidencias que puedan confirmar problemas adicionales.

Si el juzgado instructor aprecia alguna negligencia, el caso podría acabar en una acusación de homicidio por imprudencia penado con hasta cinco años de cárcel.

La investigación no ha hecho más que arrancar entre los presagios más negros. Los especialistas y hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya advierten de que se espera que la cifra de víctimas mortales aumente con el paso de las horas.