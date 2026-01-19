El accidente de Córdoba es el primero en la alta velocidad española desde su inauguración en 1992

El gravísimo accidente de tren ocurrido a la altura de la localidad de Adamuz, en Córdoba, supone el primero de la historia de la alta velocidad ferroviaria española desde que los trenes AVE comenzaron su actividad en 1992. Al menos 39 personas han fallecido, según datos oficiales –actualizados en la mañana del lunes– y más de un centenar se encuentran heridas debido al descarrilamiento de un tren de la compañía Iryo que impactó con un convoy Alvia de Renfe, que circulaba en sentido contrario.

En lo que va de siglo XXI, más de 150 personas han perdido la vida en España en accidentes ferroviarios, una cifra que pone en duda la seguridad de este transporte en nuestras fronteras, pero que nunca había salpicado a la alta velocidad, hasta la fecha.

El último gran accidente ferroviario que lamenta España sucedió en el verano de 2013, concretamente el 24 de julio, cuando un tren Alvia de larga distancia, que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol, descarriló a la altura de Angrois (Santiago de Compostela, La Coruña), dejando un total de 80 muertos. 224 personas viajaban a bordo del convoy. El tren, un Talgo Serie 730 de Renfe, superaba notablemente la velocidad a la que estaba limitado el tramo, con 191 km/h registrados por los 80 km/h que marcaba la norma. Esos trenes no estaban capacitados para superar los 200 km/h, 100 menos de los que alcanzan los de alta velocidad (AVE) en la actualidad.

El tren accidentado en la noche del domingo en Adamuz es un Iryo 6189, con capacidad para alcanzar más de 350 km/h y que forma parte de los trenes de alta velocidad que transitan por España. El descarrilamiento afectó a los tres últimos vagones de la compañía italiana. Los coches 6, 7 y 8 del convoy chocaron con el Alvia 2384 que circulaba en dirección a Huelva desde la madrileña Estación de Atocha, provocando un impacto que provocaría que los dos primeros vagones del tren Renfe salieran «despedidos», tal y como contó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Según ha informado Antonio Sanz, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, varios vagones del tren de Renfe cayeron por un talud de cuatro metros, lo que elevó el número de fallecidos, que actualmente se sitúa en 39, y de heridos, más de un centenar y 20 de ellos en estado grave o muy grave.

Otros accidentes de tren

Además del descarrilamiento en Adamuz y del mencionado accidente de Angrois, en los últimos años se han producido otros sucesos relacionados con el transporte ferroviario en España, que sin embargo no afectaron a la alta velocidad. El 9 de septiembre de 2016, cuatro personas murieron a la altura del término municipal de O Porriño, en Pontevedra, tras el descarrilamiento de un tren que cubría la ruta Vigo-Oporto, a pocos metros de entrar en la estación.

Dos años después, el 20 de noviembre de 2018, un hombre de 36 años falleció en un siniestro, de un tren de la R4 de Rodalíes, que causó además 44 heridos de carácter leve. El 8 de febrero de 2019, otro accidente en la línea Rodalíes R4 provocó la muerte de la maquinista de uno de los trenes, que chocó frontalmente con otro. El 2 de junio de 2020, una colisión entre un tren Alvia y un todoterreno que cayó sobre la vía provocó dos fallecidos, un maquinista en prácticas, de 32 años, y el conductor del vehículo, de 89. Por último, el 16 de mayo de 2022, un tren de mercancías y otro con pasajeros en Sant Boi (Barcelona) provocó el fallecimiento del maquinista, además de 85 heridos leves.