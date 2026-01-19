Última hora del accidente de tren en Adamuz, en directo | Número de muertos, heridos, atrapados y noticias de los trenes de Iryo y Alvia
Sigue en directo las últimas noticias del accidente de tren que se produjo este domingo en Adamuz (Córdoba)
Hace menos de un mes falló uno de los desvíos en el tramo en el que se ha producido la tragedia del AVE
Al menos 39 personas han fallecido en el accidente de tren ocurrido en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo, después de que un convoy de la compañía Iryo, que cubría el trayecto Málaga – Madrid, descarrilara. Éste invadió la vía por la que circulaba un segundo tren, un Alvia que se dirigía a Huelva, contra el que chocó.
Cientos de personas han resultado heridas, muchas de ellas graves, a consecuencia del descarrilamiento y del impacto de los trenes. Los servicios de emergencias han trabajado durante toda la noche del domingo para rescatar a quienes seguían atrapados en los vagones implicados en el accidente.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente, calificado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de «tremendamente extraña». El descarrilamiento se produjo en un tramo recto del trayecto. El tren de Iryo no tenía más de cinco años y pasó la última revisión hace sólo cuatro días.
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Adamuz y todas las noticias de los heridos, los atrapados y los fallecidos.
Trenes afectados hoy tras el accidente
El descarrilamiento de los dos trenes de Alta Velocidad en Adamuz (Córdoba) ha provocado interrupciones de las conexiones ferroviarias que se alargará «al menos» a este lunes, dadas las dimensiones del accidente. Los pasajeros de más de 200 trenes se han visto afectados por estas interrupciones. Las rutas suspendidas son las que prestan servicio entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva, independientemente de la operadora que presta el servicio.
El tren de Iryo pasó la última revisión hace cuatro días
El convoy de la compañía Iryo siniestrado pasó la última revisión el pasado 15 de enero, es decir, hace sólo 4 días. Además, se trataba de un tren fabricado en 2022, según ha comunicado la compañía. Iryo ha trasladado su total disposición para colaborar con la Comisión encargada de la investigación del accidente.
Gran parte de los pasajeros regresaban a casa tras presentarse a una oposición
Salieron desde la estación de Atocha, en Madrid, hacia Huelva, después de realizar la prueba para la oposición a funcionario de prisiones.
Óscar Puente comparecerá desde el lugar de la tragedia
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este lunes desde el lugar en el que se produjo el trágico accidente de los trenes de Alta Velocidad este domingo. Puente dará declaraciones a los medios de comunicación sobre las 9:30 horas.
Líderes europeos expresan sus condolencias por las víctimas en Córdoba
Giorgia Meloni ha trasladado sus condolencias por los fallecidos en el accidente ferroviario, una noticia que la primera ministra de Italia ha recibido «con gran tristeza»: «Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias». También Ursula von der Leyen ha declarado que las víctimas están en sus «pensamientos» tras recibir «las terribles noticias desde Córdoba». La presidenta de la Comisión Europea ha dado su «más sentido pésame a las familias y seres queridos» de los fallecidos, así como «al pueblo español».
La cifra de muertos asciende a 39
El accidente de tren en Adamuz (Córdoba) deja ya al menos 39 muertos a primera hora de este lunes, después de que un convoy descarrilara e invadiera la vía por la que circulaba un segundo tren, al que arrastró.
Buenos días, bienvenidos a la retransmisión en directo del accidente de tren producido la noche de éste domingo en Adamuz, (Córdoba).
Óscar Puente asegura que el número de fallecidos «no es definitivo»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que la cifra de muertos por el accidente ferroviario, probablemente, podría ascender, al indicar que no se trata de un número «definitivo». Óscar Puente lo ha señalado así al llegar a Córdoba.