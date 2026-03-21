El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este sábado las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán del Gobierno de Pedro Sánchez, anunciadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario. «Llegan tarde, mal y a cara de perro entre los socios», ha expresado el dirigente popular durante una intervención en la VII Escuela de Formación Rafael García-Patos de Nuevas Generaciones del PP de Toledo.

Tellado ha lamentado que el Ejecutivo haya tardado tres semanas «desde que estalló este conflicto bélico» en tomar estas medidas. «Un decreto que llega tarde, mal y llega, como hemos visto, a cara de perro entre los socios de la coalición», ha lamentado.

«Veinte días para, al final, copiar buena parte de las medidas que hace unas semanas había presentado el PP». El dirigente popular ha afeado que lo que ha hecho la administración socialista es «malcopiar medidas del PP» y, además, «hacerlo a medias». «No se puede gestionar peor y no se puede dar una imagen más lamentable del Gobierno de España», ha incidido.

Y es que Sumar se ausentó este viernes del Consejo de Ministros extraordinario para forzar a Sánchez a incluir las ayudas a la vivienda en el mismo decreto que las rebajas fiscales para paliar los efectos de la guerra en Irán. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Infancia, Sira Rego, se plantaron durante la mañana de este viernes. El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 9:30 horas, pero finalmente se inició a las 11:30 horas.

En un principio, los ministros de Sumar habían decidido no participar para forzar a los del PSOE a incluir la moratoria antidesahucios que protegería a 80.000 okupas en nuestro país. Tras dos horas de negociación, ambas formaciones acordaron aprobar dos textos distintos. Por un lado, la rebaja de impuestos a los carburantes. Por otro, las ayudas a los inquilinos que no cuentan con apoyos parlamentarios y descaerán en cuanto se lleve al Congreso.

En opinión del también diputado del PP, el Gobierno socialista «está en una situación que abochorna a quien pueda contemplarla». Ha recordado que el PSOE comenzó la semana quedando como segunda fuerza en Castilla y León, donde los socialistas subieron dos procuradores pero quedaron a la misma distancia del PP tras el crecimiento de los de Alfonso Fernández Mañueco.

Begoña Gómez, «al banquillo»

«Acabaron la semana recibiendo otra mala noticia del juzgado que investiga a Begoña Gómez, que la va a sentar en el banquillo de los acusados en pocas semanas», ha subrayado.

Y entre tanto, Tellado ha señalado que en el Consejo de Ministros se produjo un «pressing catch»: «Menudo espectáculo y menudo bochorno, desatando una auténtica batalla campal entre ellos, el día en el que por fin tenían que aprobar medidas de protección a los españoles ante la escalada de precios por el conflicto bélico de Oriente Medio».

El secretario general del PP ha detallado que «una parte del Gobierno» acabó «secuestrando el Consejo de Ministros negándose a entrar en la sala». «Ministros apretándole las clavijas al presidente del Gobierno, ¡vaya espectáculo!», ha ironizado el dirigente popular. Y ha recalcado que «nunca en España habíamos visto a un gobierno a palos consigo mismo».

«Estábamos acostumbrados a ver a ministros peleándose con la oposición, ministros peleándose contra los medios de comunicación, ministros peleándose contra los jueces y ahora, en una nueva etapa del deterioro institucional máximo de España, ministros contra ministros», ha incidido Tellado. Para continuar describiendo el Palacio de la Moncloa como «un ring de boxeo».

«Todo para aprobar unas medidas que Sánchez tuvo que dividir en dos decretos, porque si no, los ministros de Yolanda no entraban en la sala», ha mencionado. «Un presidente con un mínimo de dignidad hubiese cesado a los ministros de Podemos y a los ministros que se habían declarado en rebeldía», ha reflexionado, pero ha añadido que «Pedro Sánchez y dignidad no encajan en la misma frase».

«Al señor Sánchez, que dice enfrentarse como un superhéroe contra Donald Trump, contra Milei, ayer le doblaron el pulso un tal Ernest Urtasun, Sira Rego y Yolanda Díaz», ha subrayado.