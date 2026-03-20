El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recuperado el mantra de la pandemia que dejó 121.000 muertos en España, ahora con la guerra de Irán: «Vamos a salir más fuertes». Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes en La Moncloa donde ha anunciado 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros y entre las que se incluye una «rebaja drástica de la fiscalidad energética», algo que exigía el PP.

«Estemos en el inicio con réplicas de un terremoto que ya veremos qué magnitud tiene, pero todo apunta a que será grave», ha advertido el dirigente socialista. «Pese a que estemos en estos inicios, vamos a salir más fuertes de esta crisis», ha indicado, copiando el eslogan que se utilizó durante la pandemia de 2020.

Sánchez ha asegurado que ésta es una «certeza que pueden tener los españoles». Y que «ahí están los datos de crecimiento económico, de reducción de la desigualdad y de fuerte creación de empleo junto con estabilidad y dignidad salarial».

«El Gobierno, como saben, lleva meses preparándose ante esta eventualidad, sabemos lo que tenemos que hacer», ha indicado el dirigente socialista.

«Cada paso que tomaremos va a servir para protegernos hoy», ha asegurado, para añadir que también va a servir para «avanzar hacia un futuro mejor con más resiliencia económica, con más sostenibilidad medioambiental y con mayor justicia social».

Sánchez: «Estoy muy, muy enfadado»

«Estoy muy, muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos», ha expresado el jefe del Ejecutivo en alusión a la decisión del mandatario norteamericano Donald Trump de atacar a Irán junto a Israel.

«Frente a ello va a movilizar 5.000 millones de euros» y se va a hacer, según el presidente del Gobierno, en «dos grandes ejes».

En primer lugar, ha hablado de que bajarán «el IVA al 10%» al «precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea». «Todas estas reducciones, cuando hablamos del consumo, del precio de la gasolina y del gasoil, se va a hacer una reducción efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante para que se hagan una idea unos 20 euros de ahorro por un depósito para un coche medio», ha subrayado.

Por otro lado, ha asegurado que van a extender hasta diciembre de 2026 «todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico». «Vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico», ha añadido. Por otro lado, ha asegurado que van a «prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables».