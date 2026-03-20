Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha cedido ante la parte socialista del Ejecutivo y ha admitido aprobar las rebajas fiscales para paliar la crisis por la guerra de Irán y, en un decreto diferente, las ayudas a los inquilinos, que no tendrá mayoría en el Congreso. Así se ha acordado en el Consejo de Ministros extraordinario que se retrasó dos horas porque los ministros del partido magenta se negaban a participar en la reunión si el paquete de ayudas no incluía las medidas en materia de vivienda. El líder socialista, Pedro Sánchez, comparece este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

El partido de la ministra de Trabajo se había ausentado de la reunión de los ministros para forzar a Sánchez a meter las ayudas a la vivienda en el mismo paquete de medidas. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Infancia, Sira Rego, se plantaron durante la mañana de este viernes. Esta cita debía haber comenzado sobre las 9:30 horas, pero finalmente ha comenzado a las 11:30 horas.

En un principio, los ministros de Sumar habían decidido no participar para forzar a los del PSOE a incluir la moratoria antidesahucios que protegería a 80.000 okupas en nuestro país.

La realidad es que esa medida no cuenta con apoyos parlamentarios para aprobarse. El Congreso ya rechazó la medida el pasado mes de febrero con los votos en contra del PP, Vox y Junts. En ese momento, el Ejecutivo introdujo este decreto con la revalorización de las pensiones y, finalmente, tuvo que dar marcha atrás.

Tras dos horas de negociación, ambas formaciones han llegado a un acuerdo para aprobar dos textos distintos. Por un lado, la rebaja del IVA en los carburantes del 21% al 10%. Por otro, el de las ayudas a la vivienda. Sin embargo, este último no contará con apoyos parlamentarios y decaerá la próxima semana, cuando, según fuentes de La Moncloa, se votará su convalidación en el Congreso.

Celebración de una victoria pírrica

Sumar, sin embargo, intentan apuntarse un tanto. Mónica García se ha vanagloriado de «ampliar el escudo social» a través de un mensaje de la red social X, antes Twitter. La medida incluirá una «prórroga de los alquileres y el control de los márgenes empresariales».

«Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación con los márgenes de precios», ha indicado la dirigente de Más Madrid.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales ha detallado a través de su perfil en la red social Bluesky que «el Gobierno ha aprobado la prórroga por dos años de los contratos de alquiler y un mecanismo para evitar márgenes injustificados para las grandes empresas». «Son dos conquistas importantísimas para la mayoría social de nuestro país», ha celebrado el dirigente de Sumar.