Bronca en el Consejo de Ministros: Sumar rechaza la rebaja fiscal que Sánchez copia al PP en su plan anticrisis

Los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, amenazan con no aprobar las medidas anticrisis que Pedro Sánchez ha presentado para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. Unas medidas que el presidente del Gobierno y líder del PSOE ha copiado al Partido Popular.

Los de Yolanda Díaz quieren que el decreto anticrisis -que recoge la rebaja del IVA generalizada del 21% al 10% en los carburantes- incluya la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas de control a los márgenes empresariales, pero los socialistas rechazan esta opción.

El Consejo de Ministros debía haber comenzado sobre las 09:30 horas, pero finalmente ha comenzado a las 11:30 horas. En un principio, los ministros de Sumar habían decidido no participar.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; y la ministra de Infancia, Sira Rego, habían asegurado que no entrarían en el Consejo, salvo que se incluyera la prórroga de los contratos de alquiler y el control a las empresas en el texto del decreto.

Los ministros de Sumar vienen presionando para introducir la moratoria antidesahucios que protegería a 80.000 okupas en nuestro país. Un texto que ya fue rechazado en el Congreso el pasado mes de febrero con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. En ese momento, el Ejecutivo introdujo este decreto con la revalorización de las pensiones y, finalmente, tuvo que dar marcha atrás.

Precisamente, en la mañana de este viernes el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se «escuda excesivamente en las derechas» con medidas de rebajas de impuestos y se cierra a impulsar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que los socios del Gobierno de coalición negocian para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.

La rebaja propuesta por el PP

Moncloa está ultimando aún su plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%. Esta rebaja contrastaría con la bonificación universal de 20 céntimos por litro de combustible que el Gobierno aprobó en 2022 para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

Cabe recordar que el pasado 9 de marzo el Partido Popular anunció que llevaría al Congreso de los Diputados una rebaja hasta el 10% del IVA energético en medio de la crisis causada por la guerra de Irán. Además, los populares querían proponer «suprimir el impuesto de generación eléctrica» para intentar frenar la pérdida de poder adquisitivo que los españoles llevan sufriendo «desde que gobierna Pedro Sánchez».

En las últimas semanas, los de Feijóo han insistido -en referencia al no a la guerra que ha impulsado Sánchez- que «no es tiempo de eslóganes, sino de propuestas». Por ello, llevarán las suyas a la Cámara Baja. «Si esto va de lemas, tenemos uno: sí a los españoles. En su interés y beneficio, estas medidas son de urgente aplicación en una España en la que siempre son las clases medias las que acaban pagando la factura de todas las crisis nacionales o internacionales», sentenciaron.

En las últimas semanas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este viernes se sitúa en los 107,47 dólares por barril. Un aumento de precio que también ha experimentado el gas natural.