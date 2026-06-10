La FIFA obliga a Haití a modificar su camiseta del Mundial por motivos políticos

La FIFA ha solicitado a la selección de Haití que modifique parte del diseño de su tres camisetas oficiales para el Mundial 2026 al considerar que incorpora elementos que pueden interpretarse como una referencia política a la independencia del país caribeño. El aviso por parte del organismo rector del fútbol mundial llega justo antes del inicio del torneo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La camiseta, diseñada por la marca colombiana Saeta en colaboración con la Federación Haitiana de Fútbol, fue presentada como un homenaje a la historia del país caribeño y a su proceso de independencia. Entre los elementos incluidos figuraban referencias a la Batalla de Vertières, librada en 1803 y considerada uno de los episodios decisivos en la lucha que culminó con la independencia de Haití de Francia. La marca encargada del diseño de las equipaciones de Haití para el Mundial 2026 ha explicado la situación en un comunicado. «Durante el proceso de revisión, FIFA determinó que ciertos elementos visuales podían interpretarse de forma diferente según su normativa sobre equipaciones y, en última instancia, solicitó que se modificara el diseño», ha explicado Saeta en sus canales oficiales.

La empresa Colomina ha confirmado que ya ha implementado las modificaciones requeridas por la FIFA y que, por tanto, la selección haitiana de fútbol está lista para su regreso al Mundial tras 52 años de ausencia. Saeta pretendía destacar «la cultura, la resiliencia y el orgullo del pueblo haitiano a través de sus diseños». Las tres camisetas oficiales de Haití para el Mundial 2026, que habían sido recibidas con entusiasmo por parte de numerosos aficionados, tras su anuncio oficial esta semana, tendrán que adaptarse a la normativa FIFA a este respecto. «Por nuestros abuelos, los soñadores, los que luchan hoy, y las nuevas generaciones se levantan fuertes. Esta camiseta representa nuestra identidad», señaló Saeta en la presentación oficial de la elástica mundialista de Haití.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAETA USA 🇺🇸 (@saetausa)

Uno de los aspectos que más había llamado la atención de la camiseta de Haití para el Mundial 2026 era la presencia de una ilustración en la que varias personas alzaban una bandera blanca y roja. La imagen había dado lugar a varias interpretaciones, entre ellas que se trataba de un homenaje a Polonia por las similitudes con el estandarte polaco. El país europeo colaboró con Haití en su independencia de Francia —proclamada en 1804—, pero Saeta negó ante el medio polaco Futaspor que la bandera fuera la de Polonia.

Haití, más de medio siglo sin Mundial

En medio de la polémica relativa a sus camisetas mundialistas, Haití se prepara para el segundo Mundial de su historia tras su debut en Alemania 1974. La ampliación del número de selecciones para esta edición favorece a países más modestos como Haití, que ha logrado su clasificación tras superar en el Grupo C de la Concacaf a selecciones, a priori, más potentes como Honduras y Costa Rica. El combinado caribeño quedó encuadrado en el Grupo C en su regreso al Mundial, en el que se medirá a Brasil, Marruecos y Escocia.