Polémica antes del Mundial: Estados Unidos bloquea el acceso a un árbitro por sus antecedentes

A unos días de que arranque el Mundial de Estados Unidos, ya tenemos la primera decisión polémica. Uno de los árbitros designados para dirigir encuentros no va a poder hacerlo porque EE. UU. ha impedido su entrada en el país y la FIFA no puede evitarlo.

Omar Abdulkadir Artan iba a pasar a la historia como el primer colegiado de Somalia en pitar en una Copa del Mundo, pero debido a las múltiples restricciones del gobierno de Donald Trump, no podrá hacerlo. El somalí aterrizó en Miami en un vuelo procedente de Estambul, pero las autoridades de inmigración le impidieron seguir. Fue allí cuando, tras una inspección, fue declarado inadmisible y no se le dejó entrar en el país.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo confirmó en un comunicado. «Preocupaciones en la verificación de antecedentes» es la justificación oficial que han dado para denegar la entrada, añadiendo mediante una portavoz del organismo que fue «declarado inadmisible debido a problemas en el proceso de verificación de antecedentes y se le denegó la entrada», sin ampliar más detalles.

Restricciones de EEUU hacia Somalia para el Mundial

Lo que está claro es que Somalia es uno de los países que la administración Trump tiene en el punto de mira y eso deja a los ciudadanos somalíes en una situación complicada de cara al Mundial. Artan no era un árbitro más; fue elegido árbitro masculino del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol, uno de los premios más importantes que existen en el continente.

Por su parte, la FIFA ha emitido un comunicado explicando que el organismo queda al margen de los procesos de inmigración del país anfitrión. Eso quiere decir que no tiene herramientas para intervenir en estos casos, aunque esté designada oficialmente para trabajar en el torneo. Por tanto, y si nadie lo remedia, Artan se quedará sin la oportunidad de convertirse en un referente histórico para el fútbol somalí.