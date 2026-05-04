Tensión con Marruecos tras el vuelo de Eurofighter Typhoon del Ejército del Aire y del Espacio sobre Ceuta

El reciente sobrevuelo de cazas Eurofighter sobre Ceuta ha reavivado la tensión entre España y Marruecos. Aunque se trataba de un vuelo militar programado, la reacción del país africano no se ha hecho esperar. Este incidente se produce en un momento delicado en el que la vigilancia y el control del espacio aéreo del Estrecho de Gibraltar se han convertido en una prioridad para ambos países.

Un ejercicio militar con polémica

El vuelo de los aviones Eurofighter forma parte de unas maniobras rutinarias del Ejército del Aire y del Espacio en coordinación con las unidades terrestres españolas que se encuentran desplegadas en Ceuta.

Estas operaciones se encuentran incluidas dentro del programa anual de preparación militar y tienen como objetivo mejorar la coordinación y la defensa aérea en zonas sensibles.

Malestar en Marruecos

A pesar de tratarse de unas maniobras habituales, el sobrevuelo ha generado un malestar en Marruecos, donde algunos medios de comunicación han interpretado este gesto como una presión o una señal estratégica por parte de España.

La cercanía geográfica de Ceuta con Marruecos y su carácter como ciudad española en el norte de África convierten cualquier movimiento militar, aunque sea mínimo en un asunto muy sensible.

Ceuta, punto clave

La presencia de cazas Eurofighter responde a la necesidad de garantizar la soberanía, es decir, el mando del espacio aéreo español en una zona que es considerada estratégica.

Estos aviones tan modernos permiten detectar, identificar e interceptar posibles ataques o amenazas a una gran distancia, reforzando enormemente el control aéreo.

Creciente tensión militar

Este incidente no se produce de forma aislada. En los últimos años, Marruecos ha intensificado su modernización militar, reduciendo las distancias con España, que es pionera en el ámbito militar en capacidades estratégicas.

Esto ha generado que haya una mayor vigilancia por parte de ambos países, donde cada movimiento, aunque sea rutinario como este, pueda interpretarse como un mensaje o ataque tanto político como militar.