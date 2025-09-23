Los 3 cazas Eurofighter que Sánchez envía a la frontera con Rúsia llevan tecnología israelí

Los tres aviones de combate que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha decidido poner a disposición de la OTAN, para defender la frontera de la Unión Europea con Rusia, en la Operación Centinela que está diseñando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con los aliados, tienen componentes de tecnología israelí.

Desde el Ministerio de Defensa confirman que cierto material integrado en los aviones caza como armamento, transmisiones y comunicaciones, que forman parte del equipamiento actual no van a ser sustituidos de inmediato, sino que lo serán en el futuro, conforme se vayan implementando nuevas soluciones, tanto para el material de Defensa, como para las posibles reparaciones o sustituciones por otras piezas de repuesto.

Pese a que el Real Decreto anunciado por Pedro Sánchez para finiquitar la compra-venta de armamento y material de Defensa no ha visto la luz todavía, debido a «la complejidad que supone revisar contrato a contrato», según aseguran desde el Ejecutivo, en el Ministerio de Defensa aclaran que «los componentes que ya están en uso en estos momentos serán utilizados hasta su extinción o avería».

Si bien los aviones Eurofighter proceden de la cooperación de cuatro países europeos, como Alemania, Reino Unido, Italia y España (cuya participación se canaliza a través de la empresa Airbus Defence and Space) y de tecnología propia, fuentes militares indican que el proyecto se ultimó y mejoró con tecnología israelí en materia de comunicaciones y de precisión en situación de ataque.

La dotación que España ha puesto a disposición de la OTAN para la «Operación Centinela» que se desarrolla en la frontera Este de Europa consiste en tres aviones caza, un radar y un avión A400M. En todo caso, todavía está por decidir si todos ellos formarán parte de la misión o no. Fuentes oficiales del Ministerio de Defensa aclaran que, por el momento, «tan solo se ha ofrecido por parte de España» la dotación indicada y que la participación definitiva se decidirá en futuras reuniones entre Mark Rutte y los interlocutores señalados por cada uno de los países.

8 Eurofighter más en Lituania

En el caso de España será el Embajador Representante Permanente ante la OTAN, Federico Torres Muro, quien asista a la próxima reunión que todavía no se ha fijado, pero podría celebrarse en los próximos días, según el Ministerio de Defensa.

España, por su parte, ya está destacada en la frontera Este de la UE, concretamente en Lituania, desde el pasado 4 de agosto, cuando el Destacamento Aerostático Vilkas, del Ejército del Aire relevó a la Fuerza Aérea de Rumanía, para desempeñar labores de policía aérea, en este caso con un total de 8 aviones Eurofighter. Precisamente, esta semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, viajará hasta Lituania para visitar a la dotación española destinada allí.