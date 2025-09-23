Acrobacia aérea de Sánchez: ofrece combatir a Putin con cazas de material israelí

A ver quién lo entiende: mientras el Gobierno de Pedro Sánchez cancela un contrato de 207 millones con Israel para modernizar los Eurofighter, al dar el Ministerio de Defensa marcha atrás en la adquisición de sistemas de guiado láser a la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, el Gobierno ofrece a la OTAN tres cazas Eurofigther con tecnología israelí para su empleo en la denominada Operación Centinela en la frontera con Rusia tras la violación de Moscú del espacio aéreo de Polonia y Estonia.

O sea, que lo que no vale para Pedro Sánchez es lo que el Gobierno de España ofrece a la Alianza Atlántica para tratar de frenar la ofensiva militar rusa en Ucrania. El contrato, que fue firmado en abril de 2024 por 207 millones de euros y tramitado mediante negociación sin publicidad, queda ahora anulado sin explicación oficial, según la Plataforma de Contratación del Sector Público. Conclusión: el grado de hipocresía del Ejecutivo es mayor que la velocidad del sonido.

El oportunismo político de Sánchez no conoce límites y el ejemplo que nos ocupa escenifica con toda claridad el nivel de cinismo de un Gobierno que se empeña en comparar a Rusia, por su invasión de Ucrania, con la ofensiva israelí sobre Gaza.

No se trata de perderse en disquisiciones estériles sobre lo acertado o no de la comparación, pero el colmo del sarcasmo y la doble moral es que los cazas que Sánchez ofrece a la OTAN ante la creciente amenaza rusa disponen de tecnología israelí, con lo que la situación alcanza cotas surrealistas de oportunismo político: para frenar a Putin, España pone a disposición de la Alianza cazas cuyos componentes clave son de fabricación hebrea. Las piruetas aéreas de Sánchez son todo un espectáculo acrobático: giros, maniobras y vueltas que constituyen toda una exhibición de cinismo político. Putin es malísimo y para frenar al presidente ruso ofrece a la OTAN cazas con un sistema de guiado láser del ‘genocida’ Netanyahu.