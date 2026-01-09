Este restaurante hace el mejor cocido de Madrid: es igual que el de tu abuela y lleva abierto más de 130 años

El mejor cocido de Madrid lo hace este restaurante que iguala a los de tu abuela y lleva abierto más de 130 años. Tener un negocio de este tipo en la capital de España puede acabar siendo un pequeño placer en todos los sentidos. Estamos ante una serie de cambios y peculiaridades que deberemos conocer y que, sin duda alguna, serán ejemplares en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Volvemos a los tiempos de lo tradicional, a valorar ese plato de cuchara que preparaba una abuela que quizás ya no esté. Ese sabor que nos hará saltar una que otra lágrima, ese recuerdo que permanece imborrable de aquellas comidas que por falta de tiempo o de conocimientos culinarios no hemos vuelto a ver llegar, puede ser un pequeño placer que nos permitiremos. Disfrutar de un cocido como el de la abuela no tiene precio y gracias a este restaurante podremos probarlo y revivir aquellos tiempos, bocado a bocado, plato a plato.

Igual que el de tu abuela y lleva abierto más de 130 años

Las recetas van cambiando con el paso del tiempo. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, a las dietas que cambian, o a los presupuestos que acaban siendo los que son. Miramos siempre ese tipo de detalles que pueden afectarnos en mayor o menor medida.

Los tiempos de que las mujeres estén en casa preparando una comida que podría ser de lo más elaborada, han cambiado. La incorporación al mundo del trabajo ha ido perdiendo ciertas recetas por el camino o guardándolas para ocasiones especiales, hoy en día, necesitamos descubrir algunos platos de esos que acabarán marcando la diferencia.

Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada llega de la mano de determinados restaurantes que nos ofrecen una serie de platos que acabarán marcando la diferencia. Cuando salimos de casa, vamos en busca de esos guisos que en época de frío acaban siendo los más destacados.

Ahora lo que buscamos es un buen cocido que podemos encontrar fácilmente en un lugar que nos sumergirá de lleno en estos sabores típicos que vamos a volver a descubrir en breve.

El restaurante que hace el mejor cocido de Madrid es este

Este restaurante lleva varias generaciones contando su historia a través de los platos: «Primera generación: Julián conoció a la madre de sus doce hijos. Una cocinera que preparaba un cocido excepcional, tanto, que Julián decidió incluirlo como menú para ofrecer a los clientes. Una idea que entonces parecía disparatada, acabó resultando un éxito desde entonces hasta ahora.

El cántico de Malacatín:Un simpático mendigo, cargado con su guitarra, tocaba una melodía que acompañaba con un canturreo en la puerta de la taberna «Tin, tin, tin, Malacatín tin, tin, tin». Tanto visitaba la taberna con su canción que el lugar terminó acuñando ese nombre entre sus clientes: Malacatín.

Segunda generación: Florita e Isidro: Florita, la hija menor recoge el testigo y se casa con Isidro, un leonés de casta y juntos enriquecen su ya afamado cocido. Incluyeron chorizo de León y la morcilla asturiana, aportando al guiso personalidad y un sabor inigualable.

Tercera y cuarta generación: Isidro y Florita tuvieron una hija, Conchi, que continuó con la tradición familiar. Tanta pasión por el negocio fue heredada también por su hijo José Alberto, que regenta actualmente la taberna con el mismo mimo y cuidado por los platos y los clientes que todos sus antepasados».

Siguiendo con la misma explicación: «Malacatín es uno de los quince Restaurantes Centenarios de Madrid, un viaje al pasado, una forma de entender nuestra cocina, cultura y tradiciones, en un pequeño rincón del Madrid más castizo de finales de siglo XIX. Incluso su decoración se mantiene intacta desde hace décadas y alberga pequeñas historias en cada uno de sus rincones que nos trasladan a ese Madrid del pasado, ese que casi ya no existe».

Dispone este restaurante de varios premios por una sopa y un cocido de esos que difícilmente se olvida, es uno de los más destacados del momento. Es importante reservar para poder encontrar una mesa en la que nos servirán este plato típico que podemos degustar como si fuera el de nuestra abuela.

Este cocido se presenta: «En Malacatín, el cocido se sirve en tres vuelcos, aunque si el comensal lo prefiere pueden servir el cocido al completo en un solo pase para degustarse al gusto de cada uno… “tal y como lo haría cada uno en su propia casa…porque como en casa, en ningún sitio” Así define José A. Rodríguez, cuarta generación al frente del restaurante, el espíritu de Malacatín. “queremos que los clientes se sientan en su hogar”. Primero su sopa de fideos, con un potente sabor y color. Le siguen los garbanzos y el repollo y, para terminar, las carnes. Pero aún hay más: un pollo entero y una deliciosa salsa de tomate con comino que ayuda a digerir mejor tan suculento plato. Su receta es el secreto mejor guardado, pero se puede dar una pequeña pista: nueve ollas confeccionan los caldos que se van mezclando con la sabiduría que sólo da el tiempo y la paciencia de los alquimistas, durante cinco largas horas. De esta forma, se logra ese particular sabor y aroma que le han otorgado innumerables premios gastronómicos y el respaldo y fidelidad de su público». Incluso puedes pedirlo a domicilio para disfrutarlo.