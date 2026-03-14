La mítica actriz Gemma Cuervo, madre de la también artista Cayetana Guillén Cuervo, ha fallecido a los 91 años. La intérprete se ganó el corazón de todos gracias a su papel protagonista en Aquí no hay quien viva y después repitió en La que se avecina. El público joven la conoce por estos dos últimos proyectos, pero su trayectoria es mucho más amplia, de hecho, comenzó a trabajar a mediados de la década de los 50, debutando en el teatro con la obra Harvey en 1956, dirigida por Adolfo Marsillach.

La intérprete había creado una comunidad de seguidores con mucho peso en Instagram. Es en esta plataforma donde publicó una sentida carta hace cuatro días que decía: «Nunca me gustó dar consejos. Siempre he creído en la libertad de cada uno para aprender la vida a su manera. Pero con los años una comprende algunas cosas. Queridos jóvenes, vuestros padres un día decidieron traeros al mundo sin manual de instrucciones. Improvisaron, se equivocaron, sacrificaron muchas cosas, intentando hacerlo lo mejor posible. Amadlos. Entendedlos. No es fácil ser padre ni ser madre».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gemma Cuervo (@gemmacuervo_oficial)

Gemma se comunicó con sus fans y les dio un importante consejo: «Queridos padres, no olvidéis que ser hijo también es difícil. Todos llegamos creyendo que el mundo es sencillo hasta que la vida nos enseña que crecer también duele. Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres. Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien».

La brillante trayectoria de Gemma Cuervo

Nacida en Barcelona en 1934, desarrolló una carrera artística que abarcó teatro, cine y televisión. Para muchas generaciones, será siempre recordada como Vicenta, el personaje que interpretó en Aquí no hay quien viva, cuya simpatía y naturalidad la convirtieron en una auténtica estrella. Su talento y versatilidad le permitieron adaptarse a distintos géneros y formatos, consolidando una trayectoria longeva.

Gemma Cuervo sonriendo. (Foto: Gtres)

A lo largo de más de seis décadas, participó en más de 60 montajes teatrales y en numerosos proyectos audiovisuales, ganándose el reconocimiento de críticos y compañeros por su profesionalidad y entrega en cada papel. En televisión, alcanzó gran popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero, que la acercaron a nuevas generaciones y reforzaron su posición como una de las grandes damas de la interpretación.

En los últimos años, Gemma Cuervo redujo su presencia pública, aunque mantenía mucha actividad en redes sociales y participaba en algunos eventos. Su legado seguirá siendo un ejemplo para todos porque ha demostrado que con ilusión, talento y cariño se puede conseguir prácticamente cualquier cosa.