Tarantino dicta sentencia: éstas son las únicas películas del cine actual que merecen la pena ver

Desde que canceló su último proyecto, Quentin Tarantino es casi más conocido por sus controvertidas opiniones sobre el cine que por su propia labor dentro de la disciplina artística. Tras criticar el trabajo de Paul Dano y dar el salto al mundo del teatro con la futura The Popinjay Cavalier, l’enfant terrible del séptimo arte norteamericano ha vuelto a abofetear verbalmente a Hollywood con un artículo en el que describe a la industria comercial audiovisual de nuestros días como una «fábrica de salchichas insípidas».

Al dos veces ganador del premio de la Academia no le falta razón cuando señala la falta de creatividad dentro del negocio cinematográfico actual. El panorama es el que es, con los estudios rendidos de lleno al factor de la nostalgia y al reclamo de las propiedades intelectuales consolidadas. Como todo autor, Tarantino valora el riesgo y la libertad para narrar. Aparte de, por supuesto, tener una obsesión contraproducente de firmar sólo diez largometrajes como cineasta porque, según él, todos los grandes directores depauperan su filmografía por querer seguir dirigiendo películas. Pero incluso en el insulso presente de la exhibición cinematográfica, el responsable de Pulp Fiction (1994) rescata algunas cintas.

¿Por qué Tarantino odia el cine actual?

Exagerado o no, el puritanismo de Tarantino no debería sorprendernos. En repetidas ocasiones, el realizador ha criticado la falta de originalidad patente entre las grandes majors, llegando a comparar nuestra época con las crisis creativas de los 50 y los 80.

Esto es debido a la industrialización masiva que parece orientada a confeccionar únicamente productos en serie enfocados al streaming, devaluando el misticismo y la experiencia colectiva de las proyecciones en las salas. Algo un tanto cínico por su parte, teniendo en cuenta que ha firmado para Netflix, el guion de The Adventures of Cliff Booth, spin-off de Érase una vez en Hollywood (2019). No obstante, ¿cuáles son las historias que sí recomienda el director?

Las tres únicas películas que salva Tarantino

En el artículo escrito para Sight & Sound, el cineasta rescata tres películas. Aunque ninguna de ellas le ha cautivado como el cine de antes, admitiendo que en la actualidad prefiere «leer un libro».

‘West Side Story’ (Spielberg)

Para Tarantino, el remake de West Side Story demostró que Spielberg «todavía tiene lo que se necesita», destacando las interpretaciones del elenco y describiendo la experiencia que vivió en el cine como el «más allá del más allá». La cinta fue, sin embargo, un estrepitoso fracaso en la taquilla internacional.

¿Dónde está disponible? Disney Plus

‘Horizon: An American Saga’ (Kevin Costner)

El director de Django desencadenado (2012) respeta profundamente el riesgo creativo y artístico de la épica epopeya western de Kevin Costner. El mimo por el detalle extremo y el ritmo pausado son virtudes que Tarantino destaca del gran trabajo de su compañero de profesión y actor. La segunda parte todavía no se ha estrenado en nuestro país.

¿Dónde está disponible? HBO Max, Movistar Plus (ficción total)

‘El botín’ (Joe Carnahan)

A pesar de ser un estreno directo al streaming, el autor ha elogiado el trabajo de Carnahan porque le recuerda al cine de acción adulto de antaño que rompe con las fórmulas estancas del Hollywood actual. También valoró la química innegable entre sus dos protagonistas, Matt Damon y Ben Affleck.