Tarantino se pasa al teatro: escribirá y dirigirá una obra que podría estrenarse en el West End de Londres

Quentin Tarantino regresa a la dirección, pero no en el ecosistema audiovisual que todos querríamos: escribirá y dirigirá una obra de teatro. Descrita como una «farsa británica a la antigua usanza», el dos veces ganador del Oscar pretende presentar el proyecto en 2027 dentro del prestigioso West End de Londres. Un punto y aparte en su carrera, antes de enfrentarse a ese décimo y último largometraje como director que no parece querer asumir del todo.

El cineasta de Pulp Fiction (1994) y Django desencadenado (2012) canceló el pasado 2024 el proyecto The Movie Critic debido a un desinterés creativo por parte del realizador. Desde entonces, su desempeño se ha desviado al terreno de la novela y el ensayo, escribiendo el libro de Érase una vez en Hollywood y Meditaciones de cine, una mezcla de crítica cinematográfica y carta de amor al séptimo arte de los 70. Ahora probará a explorar una faceta completamente desconocida para él, aunque realidad y en cierta forma, ya se adentró en ese terreno a través de anteriores trabajos que funcionan con dinámicas teatrales, como la propia Reservoir Dogs (1992) y Los odiosos ocho (2015). La creación y exhibición de la pieza seguramente lo tenga entretenido durante todo el próximo año, así que sus acólitos pueden despedirse de tener una nueva cinta de Tarantino hasta por lo menos, 2028.

Tarantino da el salto al teatro

Según las principales fuentes norteamericana y británicas, Tarantino habría estado desarrollando una obra de teatro que estaría inspirada en ese estilo de comedias físicas típicas del slapstick, con un ritmo frenético y situaciones, caídas y golpes en medio de escenas tremendamente caóticas.

Por lo tanto, en estos instantes el creador está buscando a toda una serie de intérpretes que puedan reproducir esta plasticidad y corporalidad que tanto falta en el despliegue actoral actual. La noticia no sorprende demasiado si revisamos algunas declaraciones pasadas del director. A principios de 2025, en el podcast The Church of Tarantino, el de Austin contó como ya estaba trabajando en este proyecto y ahora, el Daily Mail y Variety han confirmado la noticia.

Conforme cuenta el medio inglés, Tarantino y su obra de teatro nos sumergirán en una historia original al estilo de otras piezas como ¡Qué ruina de función! o los trabajos de Brian Rix o Ray Cooney. ¿Conseguirá reclutar a alguna gran estrella del cine para su salto a las tablas? Lo que resulta innegable es ver cómo este impás creativo está siendo realmente prolífico para el realizador en otras tantas disciplinas.

De todo, menos dirigir una película

En algún momento del presente año, Netflix estrenará The Aventures of Cliff Booth. El guion que Tarantino no quiso dirigir y que ha caído en las manos de David Fincer (El club de la lucha) será un seguimiento de su última cinta, Érase una vez en Hollywood.

Antes que dirigir un proyecto, Tarantino se ha puesto incluso a actuar, participando como miembro del reparto de la cinta Only What We Carry y firmando un capítulo animado de sus personajes de Kill Bill en el videojuego Fornite.