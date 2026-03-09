El director creativo de Pixar aviva la polémica con la trama LGTB de ‘Elio’: «Hacemos películas, no terapia»

Pixar está viviendo su particular renacimiento crítico con Hoppers, pero en la sombra de su pasado año cinematográfico todavía permanece el recuerdo de Elio. Y es que aunque la cinta familiar está nominada al Oscar al mejor largometraje de animación, ahora ha sido noticia por las recientes declaraciones de Pete Docter, director creativo del estudio del flexo, quien ha salido a la palestra para defender la decisión creativa de eliminar la visión LGTB que el proyecto tenía inicialmente.

Estrenada en junio del 2025, Elio ha sido una película repleta de controversia desde el inicio de su desarrollo. Al principio, Alfred Molina (Coco) iba a ser la persona encargada de dirigirla, pero finalmente Domee Shi (Red) y Madeline Sharafian (Madriguera) estrenaron una versión en cines con la idea de Molina modificada, quien se había inspirado en su propia infancia para crear al protagonista principal. Según se filtró en su momento, tras las proyecciones de prueba con resultados negativos, Pixar decidió cambiar algunos aspectos del personaje y Molina al ver su trabajo completamente cambiado, terminó abandonando la historia. Entre las diferentes filtraciones se sugería que Elio iba a ser un niño queer y que había escenas como una en la que se imaginaba un futuro con un chico que le gustaba, una bicicleta rosa y un desfile de moda. La marca nunca llegó a confirmarlo del todo, no obstante gracias a las últimas declaraciones de Docter por fin conocemos la motivación real tras los cambios.

Pixar modificó ‘Elio’: «No hacemos terapia»

Antes de dicha controversia Pixar ya había vivido situaciones polémicas con el tema de la homosexualidad en sus obras. La más famosa quizás sea la del beso eliminado entre dos personajes femeninos de Lightyear (2022). Sin embargo, el alcance de la polémica con Elio ha terminado marcando una contestación sin filtros por parte del responsable creativo de la compañía.

Mientras charlaba con Wall Street Journal, el codirector de Up (2009) y Monstruos, S.A. (2001) defendió los cambios de Elio porque el objetivo es crear historias «universales» y no dar pie a conversaciones que la mayoría de los padres no quieren tener con sus hijos: «Gastamos cientos de millones en hacer una película, no terapia».

Elio recibió opiniones mixtas por parte de la prensa especializada, aunque algunos críticos sí que apreciaron ciertos brotes verdes del antiguo genio de Pixar. Aun con todo, la cinta fue un desastre comercial que sólo recaudó 154 millones de dólares. Actualmente, está disponible en el catálogo de Disney Plus y opta a una nominación en las estatuillas doradas dentro de su categoría. Eso sí, las dos grandes favoritas de la 98.ª edición son Zootrópolis 2 y Las guerreras k-pop.

«Películas que les gusten a todos»

Las declaraciones de Docter llegan justo el fin de semana en el que Hoppers, la nueva película de Pixar, haya tenido un estreno espectacular en la taquilla internacional. Algo que refuerza el pensamiento de un Docter que siempre ha creído en un cine y unos personajes con los que todos puedan identificarse. «Con el paso del tiempo, me ha dado cuenta de que mi trabajo es asegurarme de que las películas les gusten a todos», terminó explicando el director creativo.