Dónde ver ‘Zootrópolis 2’: la película más taquillera de 2025 se prepara para llegar al streaming

Después de coronarse en el box office mundial, Zootrópolis 2 llega al streaming dispuesta a seguir siendo una líder de audiencia para el mundo de las plataformas. La secuela fue la cinta más taquillera del 2025 (con permiso de Ne Zha 2) con una recaudación de 1.859 millones de dólares, de los cuales 630 provinieron del mercado chino. Unos números que la han elevado a la novena posición en la categoría de las películas más taquilleras de la historia superando a otros fenómenos como Frozen II o Del revés 2. ¿Podrá la cinta de Jared Bush y Byron Howard poner la guinda al proyecto llevándose también el Oscar al mejor largometraje de animación? Por el momento, los fans del género tendrán que contentarse con poder disfrutarla desde casa.

Zootrópolis 2 llega al streaming el día 11 de marzo a través de Disney Plus. Aunque los suscriptores a otros servicios de vídeo bajo demanda como Apple TV, Rakuten TV o Prime Video podrán igualmente acceder a ella mediante la opción de compra o alquiler. La historia vuelve a centrarse en Judy y Nick, quienes después de salvar la ciudad deben demostrar que pueden trabajar ahora como equipo policial conjunto. Eso sí, de la noche a la mañana volverán a estar inmersos en una conspiración que se remonta a la propia creación de la inmensa ciudad de Zootrópolis.

En la versión original, Ginnifer Goodwin vuelve a encarnar a la enérgica conejita, mientras que Jason Bateman da vida de nuevo al carismático y escurridizo zorro. En el doblaje patrio , Rigoberta Bandini es Judy, mientras que David Robles (voz recurrente de Leonardo DiCaprio en castellano) es Nick.

‘Zootrópolis 2’ llega al streaming

Zootrópolis 2 es la opción más interesante de los estrenos de streaming de este mes de marzo. Una entrega familiar que cumple, con creces, los requisitos necesarios para el triunfo de toda secuela: respetar la esencia y expandir el universo.

Dicho y hecho, la continuación nos devuelve al terreno de las buddy films explorando la profundidad psicológica de ambos protagonistas y mostrándonos lugares de este mundo antropomórfico que no habíamos visto hasta ahora. Pero no de una manera gratuita en la que los personajes van de un lugar a otro sin sentido. En el guion escrito por Bush se narra el origen de Zootrópolis y la marginalidad de los reptiles. Y es precisamente la aparición del personaje de la serpiente Gary (Ke Huy Quan en la versión original) lo que aporta ese punto de crítica social actual, representando temas candentes de nuestra realidad como la gentrificación, la exclusión o incluso la segregación. Siendo esta una metáfora perfecta los prejuicios asociados culturalmente a las serpientes.

¿Tiene posibilidades en los Oscar 2026?

En esta 98.ª edición de los Oscar compiten en realidad dos filmes tremendamente populares en la categoría animada. Porque si Zootrópolis 2 fue un filón para las salas, Las guerreras k-pop significó un poco lo mismo en el catálogo de Netflix con 325 millones de reproducciones de los suscriptores. Todo parece indicar la victoria de la obra de Disney, aunque las francesas Arco y Little Amélie podrían dar la sorpresa. Por otro lado, la que menos probabilidades tiene es Elio.