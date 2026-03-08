Manifestación 8M en Málaga por el Día de la Mujer 2026: horario y recorrido de la marcha

La manifestación del 8M en Málaga con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026 tendrá lugar a las 12:00 horas por el centro de la ciudad. La convocatoria, abierta a toda la ciudadanía, busca reforzar el mensaje de justicia e igualdad.

«Con motivo del Día Internacional de las Mujeres 2026, el Instituto Andaluz de la Mujer presenta una nueva edición de la campaña institucional bajo el lema «MUJERES POR BANDERA», que este año incorpora el mensaje central «LAS MUJERES QUE LLEVAS DENTRO». La campaña rinde homenaje a las mujeres andaluzas y pone en valor el legado colectivo que ha permitido avanzar en derechos, oportunidades y participación en todos los ámbitos de la sociedad».

Manifestación del 8M en Málaga

La manifestación del 8M en Málaga se celebra este domingo bajo el lema «Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz» organizada por la plataforma Coordinadora 8 de marzo Málaga. Comenzará a las 12:00 horas desde la plaza de la Merced, y discurrirá por las calles Alcazabilla, Císter, Molina Larios, Plaza de la Marina, la avenida Marqués de Larios, calle Especerías, Fernán González, y finaliza en la plaza Enrique García Herrera (plaza de Camas).

Programación

Archivo Histórico Provincial de Málaga organiza el 8M de 2026 a las 10:00 horas una actividad online titulada Día Internacional de la Mujer, una jornada en redes sociales (Facebook, Instagram y X) que difundirá un documento conservado en el archivo, dirigida al público general y en modalidad virtual.

La Biblioteca Pública Provincial de Málaga presenta la exposición bibliográfica “Dar y Ganar” del 1 al 15 de marzo de 2026, en la 2ª planta (vestíbulo), en horario de 9:00 a 21:00 horas, con entrada libre y aforo de 50 personas. Además, el 9 de marzo de 2026 a las 18:30 horas, se representará la obra teatral “La Cenicienta que no quería comer perdices”, en el Salón de Actos, con aforo de 80 plazas y entrada gratuita.

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera ofrece el 8 de marzo de 2026 a las 12:00 horas la visita temática sobre Encarnación Cabré y personalidades femeninas, con reserva previa y duración de 90 minutos. Asimismo, el 11 de marzo de 2026 se celebrará el teatro «Mujer 10» en dos sesiones (10:00 a 11:30 y 11:30 a 12:30 horas), y el 12 de marzo de 2026 el ciclo «Dólmenes de cine» con dos pases (11:00 y 13:30 horas), ambos con reserva previa.

El Museo de Málaga organiza el el 10 de marzo de 2026 a las 18:30 horas una conferencia sobre la mujer en la arqueología y la historia, con entrada libre hasta completar aforo.

Carrera «Mujeres contra el cáncer»

La XII Carrera Mujeres Contra el Cáncer “Ciudad de Málaga” se celebrará el 22 de marzo de 2026, organizada por el Ayuntamiento de Málaga a través de las Áreas de Igualdad de Oportunidades, con la asistencia técnica del Área de Deporte y la colaboración de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Diputación de Málaga (Área de Igualdad, Servicios Sociales y Familia), el Puerto de Málaga y la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer.

El recorrido de la prueba será de 4,700 km, partiendo desde el aparcamiento de la entrada sur del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, siguiendo por Av. Manuel Alvar, MA-22, C/ Pacífico, Av. Imperio Argentina, C/ Jalón, Av. Alicia de Larrocha y C/ Miguel de Mérida Nicolich hasta llegar a la meta.

Las inscripciones se realizarán vía web a través de la plataforma oficial https://www.unidoscontraelcancermlg.es. La recogida de dorsales se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo, de 10:00 a 20:00 horas, en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga.

Frases para celebrar el Día Internacional de la Mujer