Cielo nublado y lluvias dispersas en Zaragoza, según AEMET, con descenso de temperaturas y viento suave

Cielo muy nuboso y precipitaciones dispersas marcan el día en toda la provincia de Zaragoza, con un descenso de temperaturas y heladas débiles en el sistema Ibérico. El viento soplará de forma suave y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y chubascos a la vista

El cielo de Zaragoza se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que invita a disfrutar de un día que promete ser intenso. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementa, especialmente por la tarde, cuando las nubes se agrupan y el ambiente se torna pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados y aunque la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que el día se sienta más cargado de lo habitual.

Ya por la tarde, el viento se mantendrá en calma, pero no se descartan chubascos que podrían sorprender a los más desprevenidos. Con el sol asomando tímidamente a las 07:27 y despidiéndose a las 19:01, Zaragoza disfrutará de varias horas de luz, aunque la tarde se verá marcada por la inminente llegada de la lluvia. Así que, si tienes planes al aire libre, es mejor estar preparado para un día de sorpresas meteorológicas.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. A medida que amanece, el cielo se presenta cubierto, con una temperatura que apenas alcanza los 5 grados. La jornada promete lluvias intensas, con una probabilidad del 100% tanto por la mañana como por la tarde-noche y un viento del noreste que soplará a 5 km/h, aunque con ráfagas que podrían superar los 30 km/h.

La mañana será fresca, con una sensación térmica que podría descender hasta los 3 grados, mientras que la tarde no ofrecerá mucho alivio, con temperaturas que apenas llegarán a los 12 grados. La humedad, que oscilará entre el 70% y el 100%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará tregua a lo largo del día.

Tarazona: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la mañana, donde las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados. A lo largo de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas, aunque sin grandes complicaciones. El viento soplará de manera suave, creando un ambiente fresco y agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando la tranquilidad que ofrece el tiempo. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, permitiendo disfrutar de un ambiente relajado y propicio para compartir con amigos o familiares.