Topuria vuelve a lo grande: peleará en la Casa Blanca el 14 de junio contra el estadounidense Gaethje

El esperado regreso de Ilia Topuria a la UFC ya está confirmado y será a lo grande. El luchador español regresará al octágono el próximo 14 de junio para defender su cinturón de campeón de la categoría peso pluma en la Casa Blanca contra Justin Gaethje, que ejercerá de anfitrión. Después de todo el sufrimiento extradeportivo en los últimos meses, El Matador está de vuelta.

El combate entre Topuria y Gaethje será cabeza de cartel en una de las veladas más importantes de la historia de la UFC, pues se celebrará el redondo aniversario de la independencia de Estados Unidos, de ahí su icónica sede. La cita, llamada ‘UFC Freedom 250’ también coincide con el cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

La velada contará con seis combates, según anunció la UFC en la madrugada de este domingo. El combate entre Topuria y Gaethje unificará el campeonato de peso ligero de MMA. Ilia llega a la cita como vigente campeón tras haber ganado al brasileño Charles Oliveira a mediados de 2025 en Las Vegas, mientras que Gaethje se alzó como campeón interino durante la ausencia del hispanogeorgiano, que tiene un balance de 17-0 en la UFC, aunque éste ya aseguró el 18-0 con un mensaje en sus redes sociales tras conocerse su rival.

Esa misma noche del 14 de junio, Alex Pereira y Ciryl Gane se enfrentarán por el cinturón interino de peso pesado. El brasileño busca convertirse en el primer luchador de la historia de la UFC en proclamarse campeón en tres categorías distintas. Las otras cuatro peleas, entre las que destaca la de Diego Lopes y Rafa García para abrir el evento, no tienen un cinturón en juego.

Así acogerá la Casa Blanca la vuelta de Topuria

La idea de la UFC es construir el octógono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con gradas temporales para al menos 3.000 asistentes, con pantallas gigantes en los parques anexos a la residencia presidencial que puedan reunir a decenas de miles de personas.

El propio Trump fue el primero en anunciar su idea de hospedar una histórica velada de la UFC en la Casa Blanca con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Topuria anunció en febrero su regreso a la competición tras meses de ausencia por motivos personales, en medio de un proceso de divorcio y una disputa judicial con su ex mujer en España.