Justicia para Topuria: su ex mujer retira la demanda por presuntos malos tratos y alcanzan un acuerdo

Se acaba el ‘caso Topuria’. Fin al pleito legal que el luchador mantenía con su ya ex mujer, Giorgina Uzcategui, después de que ambas partes alcanzaran el acuerdo ofrecido por Ilia desde el principio. OKDIARIO confirma que Giorgina ha retirado la demanda por malos tratos y finalmente ha aceptado los términos ofrecidos por el peleador. Topuria vuelve a centrarse en los entrenamientos tras meses en los que decidió poner una pausa para resolver sus problemas judiciales.

El acuerdo traslada tranquilidad hacia la figura de Ilia Topuria, quien ha sido objeto de rumorología durante los últimos meses. La separación de la pareja desembocó en tensión con la custodia de la hija como epicentro. «Llevo cuatro meses sin poder ver a mi hija, pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones», aseguró Topuria a principios de año. El juez le dio la razón y prohibió a su mujer viajar a Estados Unidos con la hija en común.

Además, El Matador expresó públicamente el intento de extorsión que estaba sufriendo. El pasado 15 de diciembre, Topuria denunció estar sufriendo «presiones» y «amenazas» de difundir «acusaciones de malos tratos» que sólo desaparecerían «a cambio de dinero» y desveló que había puesto a disposición judicial «audios, mensajes, testimonios y vídeos» con el objetivo de demostrar el «intento de extorsión».

Ahora, con el pleito finalizado, cobra más sentido el mensaje publicado por el propio Topuria el pasado miércoles. «El campeón ha vuelto», escribió en sus redes sociales. Ya con la presión mediática aliviada, Ilia se centra de pleno en su futuro dentro de la jaula. Todo apunta a que será contra Justin Gaethje en la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026 con motivo de las festividades del 250º aniversario de Estados Unidos.

Topuria apunta a la Casa Blanca

El combate entre Topuria y Pimblett deberá esperar. Así lo quiso Justin Gaethje, quién venció al mencionado luchador inglés y se convirtió en el campeón interino de de peso ligero. Se enfrentará a Ilia, propietario del título absoluto de la división, cuando regrese de su parón. El duelo, que será cerca del mes de junio, podría dar en el evento de la UFC en la Casa Blanca, pues el citado Gaethje es el único campeón que tiene Estados Unidos en categoría masculina.