Topuria anuncia su regreso: «El campeón ha vuelto»

«El campeón ha vuelto». Ese es el mensaje que Ilia Topuria ha publicado en sus redes sociales para anunciar su regreso a la competición. El Matador llevaba meses apartado del octágono por motivos familiares, pero este jueves decidió poner fin a su ‘retiro’ para preparar su próximo combate. En el mensaje, el doble campeón de la UFC no desvela ni cuando ni contra quién será esa pelea, aunque toda apunta a que su rival será Justin Gaethje.

Topuria subió varios vídeos a redes en los que se le ve entrenando junto a su preparador Javi Climent, con la atenta mirada de Omar Montes, muy amigo del luchador hispanogergiano. Ilia no pelea desde que ganara a Charles Oliveira el 28 de junio de 2025 en Las Vegas, logrando así el cinturón de campeón de peso ligero. Desde entonces ha estado apartado de la UFC por un tema familiar, pero eso se acabó.

El campeón del mundo de peso pluma y peso ligero ya está de vuelta y listo para su próximo combate. Todo apunta a que será contra Justin Gaethje en la Casa Blanca el próximo 14 de junio de 2026 con motivo del 80 cumpleaños de Donald Trump. La pelea se llevará a cabo en los jardines de la residencia presidencial y sería el mayor evento jamás realizado. Un combate que será histórico, puesto que nunca se ha celebrado uno allí, será la primera vez.

Gaethje es una leyenda de la UFC. Viene de ganar a Paddy Pimblett en la pelea por el cinturón interino de la categoría en el UFC 324. Esa victoria le ha permitido ganarse un sitio en el combate de la Casa Blanca contra Topuria, un campeón indiscutido que sigue en plena forma como se ve en los vídeos y que acumula un 17-0 en su carrera.

Tras su victoria, el luchador estadounidense le mandó un mensaje al hispanogeorgiano: «No puedo esperar por esa batalla, eso es por lo que estoy aquí. A menos de que Ilia no vuelva, esa será la pelea». La respuesta de Topuria no se hizo esperar. El Matador le contestó a través de su cuenta de X con un mensaje claro y contundente: «Justin, solo puedo decirte felicidades… y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase».