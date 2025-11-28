La UFC anuncia su plan para suplir a Ilia Topuria durante su retiro temporal
El hispanogeorgiano confirmó que no peleará el primer trimestre de 2026 por una delicada situación personal
Dana White planea hacer una pelea previa para decidir quién peleará con Topuria cuando regrese
Quién es Aleksandre Topuria: edad, peso, trayectoria en UFC y la relación con su hermano
La UFC quedó conmocionada a raíz del anuncia de Ilia Topuria y su retirada provisional en el primer semestre. El hispanogeorgiano anunció la decisión este jueves debido a una complicada situación personal que le alejará del cuadrilátero los próximos meses. Un movimiento que ha obligado a la organización a moverse rápidamente para elegir quién combatirá con el campeón de peso ligero.
Dana White, CEO de la UFC, se pronunció al respecto y anunció que habrá un combate previo entre Paddy Pimblett y Justin Gaethjey de ahí saldrá el rival de Topuria. Un cinturón interino que servirá para contentar a los aficionados y sumar más expectación cuando regrese ‘El Matador’. Sin embargo, esto no ha contentado a todo el mundo, especialmente para Arman Tsarukyan.
El armenio lleva meses subiendo puestos en el ranking con el objetivo de pelearse contra el mejor del mundo y había estado provocándole para que aceptase un combate: «El declive de Ilia Topuria es tremendo. De ‘El Matador’ a ‘El Pato’.. y ahora va camino de ser ‘El Patético’ o ‘El Panocha’», escribió en sus redes sociales antes del anuncio. Ahora sabiendo que le dejaron fuera de la posibilidad, Pimblett se burló de él: «¿Te gustan las manzanas?», dijo. Hay que tener en cuenta que Tsarukyan es el número 1 dentro del ranking del peso ligero, por delante de Gaethje (4º clasificado) y Pimblett (5º).
Ilia Topuria aparca la UFC
Con 17-0 en su cuenta personal, Topuria decidió apartarse de la UFC durante un tiempo. Desde el pasado mes de junio no ha peleado, cuando venció en la categoría 317 frente a Charles Oliveira.
«No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», confesó en sus redes sociales.
Temas:
- Ilia Topuria
- UFC