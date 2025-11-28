La UFC anuncia su plan para suplir a Ilia Topuria durante su retiro temporal

La UFC quedó conmocionada a raíz del anuncia de Ilia Topuria y su retirada provisional en el primer semestre. El hispanogeorgiano anunció la decisión este jueves debido a una complicada situación personal que le alejará del cuadrilátero los próximos meses. Un movimiento que ha obligado a la organización a moverse rápidamente para elegir quién combatirá con el campeón de peso ligero.

Dana White, CEO de la UFC, se pronunció al respecto y anunció que habrá un combate previo entre Paddy Pimblett y Justin Gaethjey de ahí saldrá el rival de Topuria. Un cinturón interino que servirá para contentar a los aficionados y sumar más expectación cuando regrese ‘El Matador’. Sin embargo, esto no ha contentado a todo el mundo, especialmente para Arman Tsarukyan.

El armenio lleva meses subiendo puestos en el ranking con el objetivo de pelearse contra el mejor del mundo y había estado provocándole para que aceptase un combate: «El declive de Ilia Topuria es tremendo. De ‘El Matador’ a ‘El Pato’.. y ahora va camino de ser ‘El Patético’ o ‘El Panocha’», escribió en sus redes sociales antes del anuncio. Ahora sabiendo que le dejaron fuera de la posibilidad, Pimblett se burló de él: «¿Te gustan las manzanas?», dijo. Hay que tener en cuenta que Tsarukyan es el número 1 dentro del ranking del peso ligero, por delante de Gaethje (4º clasificado) y Pimblett (5º).

Ilia Topuria aparca la UFC

Con 17-0 en su cuenta personal, Topuria decidió apartarse de la UFC durante un tiempo. Desde el pasado mes de junio no ha peleado, cuando venció en la categoría 317 frente a Charles Oliveira.

«No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», confesó en sus redes sociales.