Topuria aparca la UFC: «Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal…»

Ilia Topuria comunicó este jueves que va a dejar un lado por unos meses la UFC porque está atravesando «un momento difícil» en su «vida personal». El luchador español, campeón de peso ligero, confirmó que no luchará en el primer trimestre de 2026 para centrarse en su ámbito familiar, por lo que habrá que esperar un poco más de lo previsto para su próximo combate tras causar verdadera sensación en sus victorias ante los más grandes de las artes marciales.

«No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso», reza el mensaje que Topuria publicó en sus redes sociales.