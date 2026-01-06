Ter Stegen abandona la concentración del Barcelona en Arabia Saudí por lesión

Ter Stegen ha abandonado este martes por la noche la concentración del Barcelona en Yeda, Arabia Saudí, por lesión y tendrá que someterse a pruebas médicas. El portero alemán tuvo que retirarse del entrenamiento culé antes de tiempo y habrá que esperar para ver el alcance y tiempo de baja. El canterano Diego Kochen le sustituirá en la convocatoria para la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club de Bilbao.

«Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Yeda para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana miércoles a la expedición», señala el comunicado del Barcelona publicado este martes.

ℹ Ter Stegen abandona la concentración del equipo azulgrana en Yeda para volver a Barcelona y someterse a pruebas médicas. Diego Kochen, portero del filial, se incorporará mañana miércoles a la expedición pic.twitter.com/hHqEVRCt6K — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 6, 2026

Más problemas para el Barcelona en esta Supercopa de España que ha comenzado bastante accidentada para los de Hansi Flick. Un entrenamiento previo a la primera semifinal del torneo ante el Athletic que ha dejado dos noticias importantes. La primera es que Lamine Yamal no se ejercitó con el grupo y está entre algodones. Y la segunda es la lesión de Ter Stegen.

El portero alemán se ha lesionado y tendrá que esperar a llegar a Barcelona para saber su tiempo de alcance. Pero sin duda es un percance bastante importante para el futuro de Ter Stegen, ya que su objetivo era salir en este mercado de invierno para poder jugar e ir al Mundial del próximo verano con Alemania. Esta lesión puede ser un paso atrás en este objetivo.