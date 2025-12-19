El dardo de un ex portero del Barcelona a Ter Stegen: «El club toma decisiones que hay que respetar»

La polémica de la portería del FC Barcelona es un debate que traspasa las puertas del club. Ter Stegen fue titular en el partido de Copa ante el Guadalajara por delante de Szczerny, una noticia que volvió a agitar las dudas que hay respecto al futuro del alemán. Sobre ello ha hablado Arnau Tenas, guardameta del Villarreal, con quien compartió vestuario durante tres años.

El catalán analizó en la previa del partido de este domingo entre ambos equipos y, como conocedor de cómo funciona el Barça desde dentro, conoce bien de cerca cómo es Marc: «Tengo muchísima amistad con él. Desde que entré en el primer equipo siempre me cuidó», comenzó antes de defender la postura del club de quitarle la titularidad con la llegada de Joan García el pasado verano. «Para mí sigue siendo un porterazo, pero el club toma decisiones que se tienen que respetar. La portería del Barça es un sitio complicado. Si el club decide esto, es lo que toca», añadió.

En julio de 2023, una vez terminó contrato, Arnau no llegó a un acuerdo de renovación y firmó por el PSG donde estuvo solo dos temporadas. A la sombra de Donnarumma y el fichaje de Chevalier el pasado verano, el portero cogió las maletas de vuelta a España para jugar en el Villarreal. «Es un club increíble, muy familiar, me siento como en casa. La cantera es espectacular y cuando suben jugadores se nota el trabajo. Yo estoy muy cómodo, muy contento y siempre intentando ayudar a los jóvenes», expresó.

Ter Stegen y el mercado invernal

Por el momento existe total incertidumbre sobre si Ter Stegen abandonará el club este invierno. Su deseo sigue siendo jugar para estar en el Mundial, pero Hansi Flick ya ha declarado que su primer portero es Joan García. Eso sumado a la competencia con Szczerny hace que el germano tenga muy lejana la posibilidad de recuperar el puesto que había tenido en la última década. Recuperado de su operación de lumbar, Ter Stegen no tiene las cosas fáciles para reconciliarse con el club y la afición. En el horizonte, el mercado invernal y más rumores de una salida a mitad de temporada.