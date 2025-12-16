El ‘caso Ter Stegen’ y la influencia de Laporta en el portero de Flick para la Copa

El ‘caso Ter Stegen’ vuelve a sonar con fuerza en la actualidad culé porque tras su recuperación este martes llega su primera oportunidad de volver a ser titular. ¿Lo hará Hansi Flick? Pues posiblemente si se le preguntase al entrenador del Barcelona diría que sí, pero los planes de la directiva son otros. La alineación del equipo azulgrana para su debut en la Copa del Rey en Guadalajara cuenta con la gran incógnita de la portería, que será ocupada por el alemán o por Wojciech Szczesny.

El titularísimo Joan García rotará y Flick alineará, que no elegirá, a alguno de los dos veteranos. Su once estará condicionado por los planes del club, que pasan por intentar vender a Ter Stegen en enero. Eso sí, los del cancerbero germano son radicalmente opuestos y no son otros que cumplir su contrato que abarca hasta 2028 y discutirle el puesto al meta español, fichado por el Barça el pasado verano.

Ter Stegen podría salir en invierno si llega una oferta medianamente contundente y el Barcelona no tendría ningún pudor en aceptar. Pese a todos los favores que el alemán le ha hecho al club en situaciones delicadas, bajándose varias veces el sueldo, especialmente con la última renovación, Laporta tiene claro que no va a considerar su intención de quedarse y luchar por adueñarse de la portería.

Todo este asunto lo lleva arrastrando el Barça desde el pasado verano, cuando intentó dar de baja a Ter Stegen aprovechando su cirugía de espalda para inscribir a Joan García. El portero aclaró en un comunicado que su proceso de recuperación era de tres y no cuatro meses, llevando la contraria al club que necesitaba que se cumpliese ese plazo mínimo exigido por la Liga.

Ter Stegen y el Mundial

Un enfrentamiento que ya venía de antes cuando el alemán se negó a dar un discurso ante la afición azulgrana durante la celebración del título de Liga en el césped del Olímpico de Montjuic a finales de mayo. Su comportamiento no gustó nada ni a Joan Laporta ni a Flick, aunque su relación con su compatriota es buena y confía en que puede convencerle a la larga para arrebatarle la titularidad a Joan García. Ya era de su cuerda en Alemania y sólo las lesiones han impedido que sea igual en la Ciudad Condal.

Precisamente poder defender a su país en el Mundial de 2026 es uno de los motivos por los que Ter Stegen quiere empezar a jugar con asiduidad, aunque parece complicado que vaya a ser en el Barça. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann ya dejó claro que quizá lo mejor para él sea buscar un nuevo destino, pero en invierno nunca es fácil. El guardameta sigue teniendo un altísimo estatus en la plantilla como así refleja su salario y para la directiva sería ideal desprenderse de su ficha en enero para evitar pagarle los 10 millones de euros restantes de los 20 que cobra al año.

Así todo, son muchos los factores que condicionan esa posición en la alineación de Flick para la Copa, pero todo apunta a que será Szczesny el que ocupe la portería en Guadalajara. El polaco sustituyó a Joan García durante el mes y medio que estuvo lesionado y las sensaciones fueron peores que cuando el Barcelona le sacó del retiro para sustituir precisamente a Ter Stegen, por lo que de salir el germano el portero suplente no es de plenas garantías para el Barcelona.

Flick no aclara la duda

Eso sí, el propio Flick, probablemente influenciado por el club, ya ha dejado claro que confía al 100% en Szczesny: «Marc es un portero fantástico y en la portería tenemos a tres porteros excelentes. Ya veremos qué pasa. Ya he dicho que Joan es el número uno y a partir de ahí veremos qué pasa. Szczesny jugó la temporada pasada y ganamos tres títulos con él. Esta temporada cuando estuvo lesionado nos dio estabilidad. Szczesny en el vestuario también es un jugador muy importante para nosotros».

También habló del futuro del alemán, echando la pelota al propio jugador sobre su futuro: «Creo que es su decisión. Hemos hablado de su situación y yo respeto mucho a Marc porque es un gran portero y personalmente es una buena persona para el equipo. Pero al final es su decisión y es el quién debe decidirlo, no yo».