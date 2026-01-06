Muchos lo hacen y no pasa nada: devuelve tus regalos de Reyes sin dramas y con la ley en la mano

El 6 de enero es uno de los días más festivos del año. En toda España, y también en Madrid, millones de personas estrenan hoy los regalos que los Reyes Magos han dejado bajo el árbol. Juguetes, ropa, tecnología, perfumes, libros y todo tipo de detalles que ponen fin a la Navidad sumando además el que podamos disfrutar de un buen roscón de Reyes. Pero, igual que ocurre cada año, también empieza otro movimiento menos comentado pero igual de habitual y que tiene que ver con las devoluciones. Y aquí surgen dudas, porque no siempre está claro qué se puede cambiar, qué plazos hay o qué pide exactamente cada tienda.

Devolver un regalo es algo totalmente normal y no tiene por qué convertirse en un problema. Las tiendas están más que acostumbradas a que tras la Navidad, y en mitad de las rebajas de invierno, a muchos les de por devolver sus regalos. Lo importante aquí es conocer bien cuáles son los derechos del consumidor y qué exige cada comercio para aceptar el cambio. Así que mientras hoy 6 de enero, muchos empiezan a revisar tickets, cajas y bolsas para organizar las devoluciones en los próximos días, conviene tener claro cómo funciona todo para evitar sorpresas. Hemos de ser conscientes de que cada tienda marca su política de devoluciones y mientras unas permiten cambios sin complicaciones, otras amplían plazos por Navidad y muchas aplican condiciones especiales según el tipo de producto. Por eso es fundamental revisar cada caso antes de acudir al establecimiento. Aun así, hay elementos comunes que conviene conocer y que hoy repasamos para que devolver esos regalos de Reyes que no quieres sea una tarea sencilla.

Devuelve tus regalos de Reyes sin dramas y con la ley en la mano

El primer paso, antes de cualquier intento de cambio, es comprobar qué establece la tienda en su política de devoluciones. Ese documento es el que recoge, con claridad, qué se permite y qué no. Algunas cadenas son más flexibles y amplían plazos durante toda la campaña navideña, algo habitual en moda y tecnología. Otras mantienen sus condiciones habituales, aunque aceptan tickets regalo o devoluciones en forma de vale.

En este apartado suelen aparecer condiciones como devolver el producto en su embalaje original, presentar el ticket o indicar si la devolución se hace en efectivo, reembolso o tarjeta regalo. También se especifican los plazos, que en Navidad suelen ser más amplios que el resto del año, siempre que así se indique en la información comercial del establecimiento.

El ticket de compra o ticket regalo, la clave de todo

Aunque parezca obvio, el ticket o el ticket regalo es algo que sí o sí necesitas, ya que es la prueba que demuestra que el producto se adquirió en esa tienda y en qué fecha. En las compras online, la factura suele estar en formato digital y se puede recuperar fácilmente. En tienda física, si no se conserva el ticket, las opciones se reducen drásticamente. Casi ningún comercio acepta devoluciones sin él, salvo casos muy concretos en los que puedan localizar la compra mediante tarjeta bancaria. Por tanto, es importante revisar hoy todas las bolsas y envoltorios y guardar los tickets antes de tirarlos por error.

El estado del producto y del embalaje importa

Una de las dudas más frecuentes es si la tienda puede rechazar una devolución si el producto está abierto. Depende del tipo de artículo y de lo que marque la propia política del comercio. En general, el producto debe entregarse en buen estado y sin signos de uso. Si parece utilizado, la tienda puede no aceptar el cambio. Lo mismo ocurre con la caja o el embalaje original, la mayoría pide que se conserve todo, incluidos accesorios, cables, cargadores o cualquier pieza que viniera en el paquete.

Esto es especialmente importante en juguetes, electrónica, pequeños electrodomésticos y productos de cuidado personal. Cuanto más completo esté el artículo, más sencillo será completar la devolución sin incidencias.

Plazos para devolver un regalo de Reyes

Los plazos varían mucho según el tipo de compra. En tienda física, lo más habitual es un margen entre 30 y 60 días, ampliado en muchos casos por la campaña navideña. En compras online, la normativa fija un plazo mínimo de 14 días naturales para devolver el producto sin necesidad de justificar el motivo, siempre que sea una compra realizada a distancia. Además, si el producto tiene defectos, entra en juego la garantía legal, dado que el consumidor tiene derecho a reclamar durante los primeros seis meses cuando existe un fallo de fabricación o un problema de calidad.

Los 10 consejos de la OCU para devolver los regalos de Reyes

La OCU resume este proceso con diez recomendaciones prácticas que ayudan a evitar errores a la hora de devolver un regalo. Estas son las más relevantes:

Preguntar siempre por la política de devoluciones antes de comprar, para saber si después podrás cambiar talla, color o modelo.

antes de comprar, para saber si después podrás cambiar talla, color o modelo. Si la tienda anuncia un plazo concreto para cambios, debe cumplirlo.

concreto para cambios, debe Algunas tiendas no devuelven dinero en metálico, sino vales con caducidad. Conviene revisarlo antes.

Conviene revisarlo antes. Evitar pagar por adelantado reparaciones o arreglos. Si hay que dejar señal, que sea la mínima.

Si hay que dejar señal, que sea la mínima. Si el comercio cambia el precio sin motivo, el consumidor puede reclamar .

. En caso de defecto, el comprador puede exigir la reparación o un producto nuevo.

o un producto nuevo. Pedir siempre ticket o factura y conservarlos.

o factura y conservarlos. Si una reparación se hace mal , se puede r echazar el artículo o pedir uno nuevo.

se hace , se puede r Si se hace un encargo, dejar por escrito cualquier condición especial.

En compras online, el consumidor dispone de 14 días naturales para devolver sin coste.

Ahora ya sabemos qué hacer para devolver nuestros regalos de Reyes. Es algo muchas tiendas esperan y un proceso habitual, que está respaldado por la ley así que no hay problema para ello, aunque conocer las normas y respetar los plazos es la clave para que todo vaya rápido.