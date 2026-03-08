Ana Santamarina, experta en belleza: «Si Oliver Laxe fuera mi amigo le recomendaría este champú de Deliplús»

La última edición de los premios Goya, celebrada hace poco más de una semana, volvió a situar a Oliver Laxe en primer plano mediático. El cineasta gallego, uno de los nombres más singulares del panorama autoral español, estaba nominado a Mejor Dirección, un reconocimiento que reforzó todavía más su presencia en la gala. Finalmente no ganó, pero su paso por la alfombra roja dejó algo más que comentarios sobre su película Sirat, ya que volvió a llamar la atención su característica melena larga, tan asociada a su imagen como a su manera de entender la vida y el oficio.

Laxe no suele cultivar una estética artificiosa, pero esa naturalidad es precisamente lo que despierta curiosidad. Su cabello, largo y con una textura que mantiene un punto salvaje, generó conversación en redes sociales. Incluso profesionales del sector de la belleza se animaron a comentar qué productos podría utilizar para mantenerla hidratada después de rodajes, viajes y jornadas maratonianas de promoción. Una de esas voces fue Ana Santamarina, fundadora de Santamarina Cosmetics y referente en dermocosmética y formulación. Sus recomendaciones suelen volverse virales y no es extraño que un producto se agote horas después de mencionarlo. En este caso, la experta publicó un vídeo en redes donde decía qué champú le sugeriría a Laxe «si fuera su amigo. Y sorprendió por la sencillez de la propuesta ya que se trata de un champú de Deliplús.

«Si Oliver Laxe fuera mi amigo le recomendaría este champú de Deliplús»

No se trata de una marca de lujo, ni de un producto inaccesible. Santamarina apostaba por un básico del supermercado: el champú Repair & Nutrition de Deliplús, la línea capilar de Mercadona que cuesta tan sólo 2,05 euros el bote de 400 ml. Para ella, es el tipo de fórmula que cualquiera puede incorporar si busca mejorar la hidratación de un cabello seco o castigado sin necesidad de gastar demasiado. De hecho, uno de los puntos que la experta repite con frecuencia es que la cosmética eficaz no siempre tiene por qué ser cara.

El champú Repair & Nutrition está pensado para reconstruir y nutrir el cabello dañado, algo habitual en personas con melenas largas o expuestas al sol, al calor o a la falta de cuidados constantes. Su fórmula incluye ocho agentes reparadores, entre ellos la queratina, un ingrediente que ayuda a devolver brillo, suavidad y manejabilidad. Es un champú de uso diario, apto para todo tipo de cabellos y con un enfoque unisex, lo que lo hace especialmente práctico.

Un champú que puede que sorprenda, no sólo por la recomendación directa al cineasta, sino porque se trata de un básico de entre los champús que ofrece Mercadona de modo que dado que lo recomienda esta experta y dado que cuesta apenas 2 euros, muchos han sido los que tras ver su vídeo en redes no han tardado en ir a Mercadona a comprarlo.

También un champú para una limpieza más duradera

Santamarina, sin embargo, no se quedó solo con la opción low cost. En la misma publicación mencionó otra alternativa para quienes buscan resultados más potentes o una sensación de limpieza más duradera: el Full Shampoo de Living Proof, pero en este caso el precio llega a los 32 euros, de modo que se coloca en la gama alta. Sin embargo la experta lo describe como «perfecto para pelo virgen y uso frecuente», especialmente si lo que se busca es volumen, cuerpo y un acabado más profesional.

El producto presume de una tecnología propia, Sili-CLONE HairTech, diseñada para reproducir los efectos estéticos de las siliconas, es decir, brillo, control del encrespamiento y suavidad, sin los inconvenientes de acumulación o pesadez. Según la marca, ayuda a duplicar el volumen y prolongar la sensación de cabello limpio durante más tiempo, algo que muchos usuarios valoran en un champú de uso frecuente.

Esta combinación entre propuestas asequibles y productos de alta gama explica por qué las recomendaciones de Santamarina funcionan tan bien. Habla igual a quienes buscan soluciones económicas como a quienes prefieren invertir más en su rutina capilar. Y aunque su comentario sobre Oliver Laxe nació en clave de humor, también refleja cómo la estética de figuras culturales genera conversación más allá de su obra.

El caso de Laxe es especialmente llamativo porque su imagen pública contrasta con las tendencias habituales de la industria: mientras otros cineastas optan por apariciones más pulidas, él mantiene una apariencia natural que conecta con su forma de entender el cine y la vida. Por eso, incluso cuando no gana un premio, termina siendo protagonista de pequeñas historias virales como esta en la que una experta en belleza ha acabado aconsejándole que pruebe un champú de Mercadona. Y, de paso, miles de personas toman nota para incorporarlo a su rutina. capilar ya que la recomendación llega también de unas de las voces más acreditadas.