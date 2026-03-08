The Wave 2026 consolida su papel como el gran evento tecnológico de España

Aragón es innovación, tecnología y un espacio predilecto para los proyectos más punteros desde que hace tres años se impulsara The Wave, el gran escaparate tecnológico europeo. Este 2026, la celebración de este megaevento será del 14 a 16 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza. Serán tres jornadas de intensas conversaciones, exposiciones y conexiones estratégicas entre empresas, startups, altos directivos y profesionales del sector, enfocadas a la aplicación de la tecnología como una ventaja real para las empresas.

Más de 15.000 asistentes en 2025

Las cifras de la edición de The Wave 2025 muestran que el evento ya fue un éxito. Tuvo una gran aceptación, tanto es así que recibió a más de 15.000 asistentes, consolidándose de este modo como una de las citas tecnológicas más relevantes de España y de Europa.

El desarrollo de esta tercera edición en 2026 es una prueba más de que cada día es más esencial e imprescindible el contar con la tecnología y la innovación en espacios de conocimientos compartidos. Con esta iniciativa, además, Aragón se consolida como una región puntera y comprometida con el desarrollo del país y, sobre todo, con su territorio.

Más de 250 ponentes posicionan a Aragón en la vanguardia

En The Wave 2026, habrá más de 250 ponentes, entre los que están nombres tan prestigiosos como el creador de contenido Jordi Wild, gigantes tech y otros espacios novedosos, como el Mobility City, centrado en el sector de los data centers.

Este universo de innovación europea estará conformado por diferentes espacios, en los cuales se van a analizar alianzas digitales para el futuro empresarial más vanguardista. Concretamente, el escenario principal será Planet Zero, acompañado de Expo Horizon (feria); Lunar Lab (espacio experimental); Nebula Lounge, el corazón de las relaciones laborales, y Expoplanet Drink & Food, donde poder comer y tomar algo al aire libre.

Días de aprendizaje e inspiración

Los dos primeros días, 14 y 15 de abril, estarán destinados al más puro ámbito empresarial. Serán dos jornadas de inspiración y aprendizaje, donde ponentes que ostentan el liderazgo de la innovación en el mercado van a compartir sus vivencias y experiencias, a la vez que comparten su visión sobre las tecnologías más disruptivas. Entre las enseñas más importantes presentes en The Wave 2026 está Amazon Web Services, Hiberus, Integra e Ibercaja, así como TDG, Microsoft o Telefónica aportarán visión, experiencia y casos reales de transformación.

A través de las charlas y discusiones, este evento busca generar negocio entre los asistentes, ya que se trata de un ecosistema donde impulsar sinergias y resolver necesidades; aportar aplicabilidad para que los asistentes puedan salir de allí con ideas concretas y reales; posicionar Aragón como una tierra de oportunidades, y reforzar la disponibilidad institucional como motor de cambio e impulso del ecosistema industrial.

14 y 15 de abril: el reto de generar nuevos perfiles tecnológicos

En estos tres días, además, también se pondrá énfasis en expresar la necesidad imperiosa de crear perfiles tecnológicos e innovadores que cubran las nuevas demandas del sector. Desde la formación en etapas iniciales, así como la capacidad de reinvención y reciclaje de los perfiles más sénior, tan importantes como los juniors. Debemos tener en cuenta, además, que los perfiles más maduros tienen la opción de sumar nuevos horizontes y aptitudes a su dilata experiencia profesional de años.

Por ello, este año The Wave también va a ser un espacio para la reflexión alrededor del reto ineludible: la formación de nuevos profesionales que tengan un impacto positivo en sus negocios, sus empresas y sus comunidades.

16 de abril: acercar la innovación al público general

En la tercera jornada, el 16 de abril, el evento The Wave se abre al público en general. Será un día donde el emprendimiento y la innovación se acercan a la sociedad a través de una experiencia sin parangón, donde los usuarios podrán aprender, conectar y celebrar cómo las nuevas tecnologías son clave para transformar el mundo.

Para ello, se tratarán asuntos como los modelos de negocio más rompedores de los últimos tiempos, como el de Glovo, y se ofrecerán talleres prácticos de Inteligencia Artificial (IA) junto a Capgemini, acercando la innovación a todos los perfiles.

La apuesta por los data centers en el Mobility City

Con respecto a las infraestructuras digitales, en paralelo Aragón ha lanzado un espacio diferencial y anexo a oficial al evento: The Wave Data Centers in collaboration with Data Center Dynamics (DCD). Esta cita, que se va a celebrar también del 14 al 16 de abril en el Mobility City de Zaragoza, nace para impulsar la inversión, el networking y el intercambio de conocimiento técnico en el sector de los centros de datos y la infraestructura digital.

Esta alianza entre Aragón y CDC busca acelerar el crecimiento de esta región como uno de los hub (espacios) tecnológicos más potentes del mundo, gracias a su pujanza en el sector, avalada por inversores que alcanzan los 100.000 millones de euros y por un sector en auge. La agenda de este evento va a consistir en un escaparate de innovación, donde habrá una zona donde las empresas más top y punteras del sector harán demostraciones en vivo de tecnologías de refrigeración, eficiencia energética y seguridad para los data centers.

Para cerrar, el 16 de abril habrá una jornada profesional exclusiva a la que sólo se podrá acceder por invitación. Se espera que haya más de 400 profesionales líderes en el sector y habrá ponencias, paneles de expertos, Tech Talks y debates centrados en el futuro de estas infraestructuras digitales en el mundo y en Aragón.

Para poder asistir a The Wave 2026 es imprescindible la inscripción, si estáis interesados podéis hacerlo en este enlace.