Nvidia reta a Intel y AMD con el lanzamiento del primer PC impulsado por IA

La empresa cotizada más valiosa del planeta, gracias al auge de la inteligencia artificial, ha decidido elevar sus ambiciones un paso más.

Nvidia no sólo quiere ser el proveedor de referencia de la economía de la IA, sino también el actor que defina cómo interactuarán millones de usuarios con esta tecnología en sus propios dispositivos.

Su nueva apuesta por el ordenador impulsado por inteligencia artificial apunta precisamente en esa dirección.

El grupo liderado por Jensen Huang ha anunciado la creación de un nuevo procesador para portátiles con Windows, que estará disponible para ordenadores de compañías como Asus, Dell Technologies y HP, los cuales han formado parte del proyecto.

El CEO de Nvidia, ha asegurado que el nuevo Procesador RTX Spark para chips es el más eficiente construido hasta ahora en este ámbito. Este dispositivo permite ejecutar modelos de IA localmente en el PC, sin depender tanto de la nube.

El procesador, que incluye una GPU Blackwell y una CPU Grace, ha sido presentado por Nvidia esta madrugada de lunes en el evento GTC de Taipei, capital de Taiwán, país donde la empresa anunció la pasada semana una inversión de 150.000 millones de dólares.

El mercado aplaude a Nvidia

Tras la noticia, las acciones de Nvidia han subido más de un 4% en las primeras horas de cotización del Nasdaq, recuperando los 220 dólares, tras las bajadas de los últimos días. También Microsoft rebota más de un 2,5%.

Mientras que sus competidores Intel y AMD se dejan un 3% y 1%, respectivamente.

La cuestión ahora es si este avance en los PC supone un cambio de paradigma para la industria tecnológica o una evolución natural del mercado.

Para Manuel Pinto, analista de mercados, el lanzamiento de Nvidia a corto plazo es una evolución natural, ya que los fabricantes buscan incorporar capacidades de inteligencia artificial a dispositivos que ya utilizamos diariamente.

Cambio de paradigma o simple evolución

Sin embargo, si los agentes de IA terminan convirtiéndose en la principal forma de interactuar con los ordenadores, sí podríamos estar ante un cambio de paradigma.

Nvidia ha llegado a definirlo como la mayor transformación del PC en cuatro décadas. La diferencia es que el ordenador dejaría de ser una herramienta basada en aplicaciones para convertirse en una plataforma capaz de ejecutar tareas de forma autónoma mediante asistentes inteligentes.

En lo que respecta a su impacto, el potencial es muy elevado. Según el experto, poder ejecutar modelos de IA directamente en el dispositivo permite reducir la dependencia de la nube, mejorar la privacidad de determinados datos y disminuir la latencia.

Para empresas y profesionales esto puede traducirse en automatización de tareas administrativas, generación de informes, análisis de datos, programación o asistencia en tiempo real sin necesidad de enviar constantemente información a servidores externos.

“El verdadero impacto dependerá de la capacidad de los desarrolladores para crear aplicaciones útiles que aprovechen estas capacidades”, añade Pinto.

Barreras para los equipos

Si bien los analistas aseguran que este modelo podría presentar barreras como demostrar una utilidad real para el usuario. Históricamente, los grandes ciclos de renovación tecnológica han venido acompañados de una aplicación clara que justificaba la inversión.

Hoy muchos usuarios ya pueden acceder a herramientas de IA desde el navegador o el móvil sin necesidad de cambiar de ordenador. Además, el precio de estos equipos, el consumo energético, la fragmentación del software y la velocidad a la que evoluciona la tecnología pueden ralentizar la adopción.

“La gran pregunta es si la IA integrada en el dispositivo ofrecerá ventajas suficientemente visibles como para impulsar un nuevo ciclo de renovación del mercado de PC”, aañde el analista de mercados.