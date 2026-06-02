Las consultoras y agencias inmobiliarias alcanzaron una facturación total de 9.400 millones de euros en 2025, lo que significa un 9,3% más con respecto al año anterior, según ha informado este martes DBK Informa en un comunicado.

En este sentido, la evolución del mercado inmobiliario residencial ha estado marcada por el «dinamismo de la demanda» y un significativo «incremento» de los precios, ya que el número de transacciones de viviendas libres ha superado las 730.000 unidades en 2025 (5,1%), con un valor de 153.954 millones de euros (14,1%).

Por tipo de operador, el negocio generado por las agencias inmobiliarias ha alcanzado los 8.715 millones de euros, tras crecer un 9,4%, concentrando más del 92% del mercado.

Por su parte, las empresas con un perfil de consultora inmobiliaria han registrado una facturación de 685 millones de euros, con un aumento del 8,7%, según cifras aportadas por DBK.

En el ámbito no residencial ha continuado apreciándose la «tendencia de aumento» de la inversión y de las rentas, destacando especialmente la actividad en los segmentos de oficinas y hoteles.

De hecho, en enero de 2025 se contabilizaban 60.683 empresas con actividades inmobiliarias por cuenta de terceros, un 4,2% más que la cifra registrada un año antes. Paralelamente, el número de locales experimentó un «crecimiento similar», hasta superar las 69.000 unidades.

En conjunto, el sector se ha caracterizado por una fuerte atomización, donde han predominado las empresas de pequeño tamaño y de capital español.

Sin embargo, las compañías con una «mayor especialización» en consultoría inmobiliaria han presentado un tamaño medio superior, destacando la presencia de filiales de grupos extranjeros, que coexisten con empresas de origen nacional.