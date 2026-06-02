La investigación del tiroteo mortal de este lunes en Torrelodones (Madrid) parte de la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos de delincuentes comunes de origen marroquí y español. El crimen estaría relacionado con el tráfico de drogas; esa es una de las líneas principales que estudia la Guardia Civil tras interrogar a tres testigos que acompañaban a la víctima.

El joven español de 21 años de origen marroquí asesinado la noche de este lunes en Torrelodones tenía antecedentes policiales previos y no tiene un domicilio conocido. Llegó hasta el lugar del crimen acompañado de otros tres jóvenes de perfil similar dispuestos a ajustar cuentas con el grupo rival, se cree que compuesto por ciudadanos españoles.

En medio de la refriega, uno de los integrantes del grupo adversario de los magrebíes sacó un arma de fuego y disparó en el pecho al joven, hiriéndole de gravedad. Tras el tiroteo en Torrelodones, los agresores se dieron a la fuga.

El suceso tuvo lugar en un parque cerca del colegio San Ignacio de Loyola sobre las nueve y media de la noche, y los vecinos fueron los que alertaron al 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencia, que encontraron al herido y trataron de estabilizarlo.

Tres testigos del tiroteo de Torrelodones

La Guardia Civil tomó declaración como testigos a los tres acompañantes del herido en el tiroteo de Torrelodones para averiguar los motivos de la refriega e intentar hallar el arma del crimen y detener a los culpables.

La principal hipótesis de la investigación es que se trata de un ajuste de cuentas entre grupos rivales de delincuentes comunes que se citaron en ese descampado del tiroteo de Torrelodones para ajustar cuentas, probablemente por motivos relacionados con el tráfico de drogas.