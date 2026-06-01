La UFAM de la Policía Nacional investiga la denuncia por agresión sexual a una niña de 4 años en un colegio de Marbella (Málaga). Fue la madre de la niña la que presentó la denuncia por unos hechos que habrían tenido lugar dentro del colegio el pasado 12 de mayo y cuyo autor sería otro menor, compañero de la víctima.

Los hechos, según consta en la denuncia presentada por la madre de la niña habrían sucedido alrededor de las 11:00 horas dentro de las instalaciones del centro escolar y a manos de otro compañero menor cuya edad no ha trascendido por el momento.

Solo han pasado unos días desde que salió a la luz otra agresión sexual en un centro educativo de Málaga, esta vez a una menor de 13 años en un instituto de la ciudad.

Otra agresión sexual en un instituto

Los hechos, según la sentencia, tuvieron lugar en el año 2025 cuando ambos se encontraban en una planta alta del centro educativo y comenzaron a abrazarse y besarse. En un momento determinado, el menor realizó tocamientos en zonas íntimas de su compañera por debajo de la ropa. Ella le pidió que parara, pero el acusado continuó sin su consentimiento.

Posteriormente, los dos menores se separaron al escuchar un ruido y se dirigieron a los servicios del centro. Más tarde volvieron a encontrarse y, según los hechos declarados probados, el menor abrazó de nuevo a la víctima contra su voluntad, la colocó de espaldas y volvió a someterla a tocamientos sin su permiso.

Ahora, el Juzgado de Menores número 1 de Málaga ha condenado al menor por un delito leve de agresión sexual cometido sobre su compañera de instituto, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

El autor, de 17 años, deberá cumplir una pena de 18 meses de libertad vigilada, con asistencia obligatoria a programas de educación afectivo-sexual. Tampoco se podrá acercar a la víctima durante los próximos tres años a menos de 500 metros ni comunicarse con ella.