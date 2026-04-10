El asesino del niño de 12 años en Villanueva de la Cañada (Madrid) es un joven peruano de 23 años que tenía una obsesión sexual y de amistad con la víctima. Así se desprende de los primeros análisis de la investigación. El entorno de la víctima confirma ese comportamiento obsesivo por parte del asesino sin entrar la motivación.

El detenido sufre desde hace tiempo una enfermedad psiquiátrica, confirman fuentes del caso a OKDIARIO. «Era evidente por su comportamiento previo, y la familia así lo confirma, sin dar más detalles de momento». La familia del homicida sostiene que «sufre una discapacidad del 70%». La madre del asesino ha declarado que su hijo es autista y ha pedido perdón públicamente por los hechos.

Los investigadores de la Guardia Civil, con máxima prudencia, están a la espera que la familia del agresor entregue la documentación médica necesaria para determinar exactamente el tipo de discapacidad que sufre el detenido por el crimen.

El ataque en el baño: «Relevante»

La circunstancia de que el homicida siguiera hasta el baño a la víctima, no ha pasado por alto ni a los investigadores, ni a los expertos. Ana Villarrubia, psicóloga sanitaria y responsable del centro Aprende a escucharte, hace una lectura de la escena del crimen: «Me ha resultado significativo , desde el minuto uno, porque es típicamente relevante desde el punto de vista forense, que el ataque fuera en el baño.

«Es decir, el ataque se caracteriza porque se da sorpresivamente, en un lugar íntimo, que se asocia también con comportamientos íntimos y del que uno no puede escapar con facilidad. Es un lugar prototípico para un abuso que solo se puede ejercer en la clandestinidad. Desde ese punto de partida el móvil sexual estaba ya como hipótesis encima de la mesa», puntualiza Ana Villarrubia.

Un ataque mortal por la espalda

Los hechos han tenido lugar la tarde de este jueves sobre las 18:45 en el centro cultural La Despernada.

El niño estaba en Villanueva de la Cañada en una clase de inglés cuando fue a los aseos. Ya en el baño, el niño fue atacado por la espalda por su agresor, un joven de 23 años y origen peruano, que le asestó varias puñaladas y huyó.

Fue un policía de paisano quien dio el aviso al 112. A su llegada, los equipos sanitarios se encontraron con el niño que había sufrido varias puñaladas mortales en la espalda y en el cuello. Consiguieron sacarle de la parada respiratoria, pero la víctima murió poco después. La Guardia Civil arrestó horas después al agresor en el cercano hospital de Móstoles.

El niño asesinado acababa de cumplir los 12 años, se llamaba David, era español y vivía con su familia de origen rumano en el municipio colindante de Brunete, aunque el menor estudiaba en un colegio de Villanueva de la Cañada y jugaba en el equipo municipal en la categoría de alevines.

Esta mañana, agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo una minuciosa inspección ocular en el lugar de los hechos, donde se han recogido diversas muestras que serán remitidas al laboratorio de Criminalística para su correspondiente análisis.

La investigación permanece abierta y se centra en el esclarecimiento total de las circunstancias y los motivos que han dado lugar al crimen.