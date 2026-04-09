El temporero marroquí que este lunes atacó con un hacha a tres vecinos de Montefrío (Granada) estaba en situación irregular en España y podría haber sido expulsado a su país antes de los hechos.

El agresor tenía su Número de Identificación de Extranjero (NIE) caducado hace tiempo y no lo había renovado. Tampoco había iniciado los trámites de renovación por lo que el atacante está en situación irregular en España al perder su autorización de residencia y de trabajo. No podía residir en España y menos trabajar de temporero en la zona.

La Guardia Civil pasará a disposición judicial al detenido en Montefrío, de 45 años y origen marroquí, a lo largo de la jornada de este jueves y bajo la acusación de tentativa de homicidio sobre un hombre y dos mujeres vecinas de Montefrío.

«Todos los cristianos deben morir»

El hombre marroquí que atacó a sus vecinos a hachazos sorprendió a todas las víctimas en la calle, hirió a tres, dos de ellas muy graves, y amenazó a varias más.

Tras su inmediata detención por la Guardia Civil, el detenido le contó a los guardias durante el traslado a los calabozos: «He sentido la llamada de Alá y todos los cristianos deben morir».

El arrestado no tiene antecedentes policiales ni ha sido tratado por ninguna enfermedad psiquiátrica. No se han encontrado, de momento, conexiones del detenido con actitudes yihadistas y los investigadores no descartan que sufriera alguna enajenación pasajera.

«Paré los hachazos con el bastón»

Uno de los supervivientes, Antonio, de 69 años, contaba así su encuentro con el atacante: «Me crucé con él, y de repente empezó a lanzarme hachazos a la cabeza, pero se los paraba con el bastón, la suerte es que el bastón no se rompió».

«Me rompió la clavícula de un hachazo pero como no podía darme en la cabeza, me lanzó hachazos a los pies, entonces comencé a gritarle muy fuerte y de repente paró y continuó su camino», ha relatado el vecino de Montefrío.

El temporero marroquí le asestó hachazos a dos vecinas más. Se trata de dos mujeres a las que les dio varios hachazos en la cabeza. Una de ellas sufrió la amputación de un dedo. Ambas se encuentran en estado crítico, ingresadas en el hospital.