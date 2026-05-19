Zapatero imputado, en directo: última hora de la investigación por blanqueo de capitales, registros y reacciones en vivo hoy

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos que han ido emergiendo a medida que las investigaciones de la UDEF avanzaban. Las averiguaciones apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

OKDIARIO se ha trasladado hasta Ferraz, donde ha podido confirmar que las hijas de Zapatero se encuentran dentro del edificio que está siendo registrado por las autoridades y están colaborando con los agentes. Ambas se encuentran acompañadas por su abogada. Este medio también ha podido saber que la Policía no tiene ninguna orden de detención.