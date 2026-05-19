Zapatero imputado, en directo: última hora de la investigación por blanqueo de capitales, registros y reacciones en vivo hoy
Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a una organización criminal en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.
Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos que han ido emergiendo a medida que las investigaciones de la UDEF avanzaban. Las averiguaciones apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.
OKDIARIO se ha trasladado hasta Ferraz, donde ha podido confirmar que las hijas de Zapatero se encuentran dentro del edificio que está siendo registrado por las autoridades y están colaborando con los agentes. Ambas se encuentran acompañadas por su abogada. Este medio también ha podido saber que la Policía no tiene ninguna orden de detención.
El Gobierno y sus socios respaldan a Zapatero
Los partidos que respaldan al Gobierno han mostrado este martes un apoyo cerrado a José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra.
A lo largo de la mañana, y con información todavía parcial, las formaciones de la mayoría parlamentaria han puesto en cuestión la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sugiriendo incluso que podría tratarse de un episodio de lawfare.
En los pasillos del Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que «la derecha le tiene muchas ganas» al ex presidente y ha dirigido un mensaje al poder judicial. «El PP ya gana elecciones, no hace falta que hagan política». Por su parte, desde Junts, el diputado Salvador Vergés ha reclamado respeto a la presunción de inocencia de Zapatero.
Feijóo sobre la imputación de Zapatero: «La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra Pedro Sánchez tras la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
«Sánchez llegó al Gobierno por la moción de censura que defendió Ábalos y se mantuvo en el poder por la intermediación de Cerdán y de Zapatero. La corrupción es la razón fundacional de este Gobierno. Sin apoyos no puede seguir. Sin decencia, menos aún. Solo le queda una salida digna. No seguir manchando ni un minuto más el buen nombre de la política, de la Justicia y de España», ha señalado el jefe de los populares en un mensaje en redes sociales.
Zapatero: «Quiero reafirmar que jamás he realizado ninguna gestión en relación al rescate de Plus Ultra»
El ex presidente del Gobierno ha asegurado que «jamás» ha realizado «ninguna gestión» en relación al rescate de Plus Ultra. Además, ha señalado que nunca ha tenido una «sociedad mercantil» ni España ni fuera de ella.
Aznar, tras la imputación de Zapatero: «La Justicia en España es independiente y los jueces son independientes»
El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que no quería entrar a valorar la imputación del exjefe del Ejecutivo Pedro Sánchez, pero sí ha dejado claro que en España «la Justicia es independiente y los jueces son independientes». Según ha destacado, los jueces toman decisiones «en función de los hechos que conocen».
Así se ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra considere a Zapatero como el presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos», según consta en el auto en el que el juez instructor, José Luis Calama, le cita a declarar como investigado el próximo 2 de junio.
Zapatero lanza un comunicado
El ex presidente del Gobierno ha lanzado un comunicado tras su imputación en el que ha asegurado que utilizará «toda la firmeza y toda la convicción» para defenderse.
Sociedad Civil convoca una manifestación para exigir la dimisión de Sánchez
Sociedad Civil Española (SCE), la plataforma plural que coordina más de 150 asociaciones civiles, ha convocado una «Marcha por la Dignidad» el sábado 23 de mayo para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La manifestación partirá a las 10:30 horas desde la Plaza de Colón hasta el Arco de Moncloa y recorrerá las principales calles de Madrid bajo el lema «¡Sánchez, dimisión ya!».
Junqueras cuestiona la imputación de Zapatero porque ya ha habido otras acusaciones «falsas»
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha cuestionado la imputación del expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales, y ha asegurado que algunas de las acusaciones judiciales sobre corrupción que se han hecho «se han demostrado absolutamente falsas».
En rueda de prensa este martes, ha afirmado que ERC está profundamente comprometida en la lucha contra cualquier forma de corrupción, pero ha insistido: «Al mismo tiempo creo que no le sorprenderá a nadie que estemos obligados a recordar que algunas de estas acusaciones que se han hecho a lo largo de la historia eran profundamente falsas, absolutamente falsas, inventadas».
Fernández Mañueco sobre la investigación de Zapatero: «Los hechos son extremadamente graves»
El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), se ha referido este martes en Oviedo a la investigación por parte del juez José Luis Calama en el llamado Caso Plus Ultra al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y ha indicado que «desde el respeto más absoluto a la independencia judicial, los hechos son extremadamente graves por lo que significa la imputación por primera vez de un ex presidente de gobierno y también por lo que significa en cuanto a su vinculación con Pedro Sánchez.
«Todo lo que rodea a Sánchez no huele bien», ha indicado Fernández Mañueco en declaraciones a los medios de comunicación en Oviedo, antes de participar en la segunda edición del Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro, organizado por el Grupo Prensa Ibérica.
El PP recrimina a Abascal que pida una moción de censura por la imputación a Zapatero cuando está «condenada al fracaso»
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recriminado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que haya pedido de nuevo al PP una moción de censura contra Pedro Sánchez cuando, según ha subrayado, esa iniciativa está «condenada al fracaso». A su entender, son los socios del PSOE los que deben decir «hasta dónde van a tragar con la corrupción del Gobierno».
Así se ha pronunciado después de Abascal haya reclamado a Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para «retratar» al Gobierno, que identifica con una «mafia» liderada por el jefe del Ejecutivo. «Es un episodio más del Gobierno de Sánchez, es una nueva demostración de que Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción», ha indicado Abascal, después de la imputación de Zapatero.
Almeida describe a Zapatero como «primer ex presidente imputado por corrupción» y condena este «triste récord» del PSOE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito a José Luis Rodríguez Zapatero como el «primer ex presidente imputado por corrupción» y ha condenado este «triste récord» del PSOE.
Lo ha hecho desde el Palacio de Cibeles después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
«El sanchismo es corrupción. El padrino político de Sánchez no podría no ser corrupto, en mi opinión. Si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción y que esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia es la enésima degradación del Estado de Derecho y de las instituciones», ha subrayado Almeida.
Patxi López: «Los socialistas vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero»
El secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ha asegurado que los socialistas «defenderán el buen nombre» del ex presidente del Gobierno tras su imputación.
El PNV dice que las acusaciones sobre Zapatero son «graves», pero pide prudencia: «Estamos al inicio de la instrucción»
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) considera que las acusaciones que pesan sobre el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero son, en principio, «graves», pero ha llamado a la prudencia y ha pedido esperar a que acabe el proceso de instrucción.
Así ha respondido la portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, al ser preguntada sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar a Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ por presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos como organización criminal.
La diputada nacionalista vasca sostiene que «hay mucho ruido» en torno a Zapatero, pero ha insistido en la necesidad de ser prudentes y ver cómo evolucionan las investigaciones. «Estamos en el inicio de un proceso de instrucción y vamos a estar a la espera de lo que este dé de sí», ha remarcado.
El Gobierno reivindica el procedimiento «pulcro» de Plus Ultra
Elma Saiz ha vuelto a defender los préstamos que dio el Gobierno a diferentes empresas durante la pandemia, como fue el caso de Plus Ultra: «Salvaron empresas y empleos», ha señalado.
Elma Saiz: «Afrontamos esta noticia desde la tranquilidad y la confianza»
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha defendido la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación, conocida este martes. «Desde la tranquilidad, desde la confianza, la prudencia y el respeto a la justicia afrontamos esta noticia», señala.
El juez ve a Zapatero como líder de «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias»
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones y ha ordenado simultáneamente el registro de su oficina y de otras tres mercantiles vinculadas a la red.
A lo largo de 85 páginas, el auto describe una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
José María Aznar evita pronunciarse sobre la imputación de Zapatero: «Nada que decir»
El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha evitado pronunciarse sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. «Nada que decir», ha respondido Aznar a preguntas de los periodistas a su llegada a un foro organizado por Expansión en el Parador de Alcalá de Henares.
Compromís admite que la imputación de Zapatero afecta al PSOE
Mientras, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha afirmado que habrá que ver si esta imputación de Zapatero tiene que ver con un caso de corrupción o de «la guerra judicial» emprendida por el PP, aunque ha agregado que le sorprendería que el expresidente hubiera participado en presuntas irregularidades.
En todo caso, ha afirmado que Zapatero tiene una oportunidad el 2 de junio para «demostrar su inocencia» en el marco de su comparecencia judicial y apela a la prudencia y a las conclusiones de la investigación judicial. No obstante, ha admitido que esta imputación impacta negativamente en el PSOE porque Zapatero es un ex presidente «muy relacionado» con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Rufián carga contra la imputación de Zapatero: «España tiene 4 ex presidentes vivos, adivina a cuál acaba de imputar un juez»
Gabriel Rufián ha vuelto a cargar contra la imputación de Zapatero en su perfil de X: «Pregunta de examen: España tiene 4 ex presidentes vivos. El 1.º fue el presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2.º fue el presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3.º fue el presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4.º le ganó las elecciones del 2004 al PP, acabó con ETA en el 2011, remontó las elecciones del 2023 otra vez al PP y quería volver a hacer campaña en el 2027 contra el PP. Adivina a cuál acaba de imputar un juez a petición de Manos Limpias», ha señalado.
Pregunta de examen:
España tiene 4 expresidentes vivos.
El 1º fue el Presidente del robo y del terrorismo de Estado, el 2º fue el Presidente del robo y de la corrupción de Estado, el 3º fue el Presidente del robo y del espionaje de Estado y el 4º le ganó las elecciones del…
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 19, 2026
Junts pide respetar la presunción de inocencia de Zapatero y que se aclaren los hechos
El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha pedido este martes que se respete la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser imputado en el caso Plus Ultra y que se aclaren los hechos.
«Que se aclaren los hechos y se respete la presunción de inocencia. Aunque si algún partido ha sufrido el no respeto a la presunción de inocencia, hemos sido nosotros, Junts», ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana.
¿De qué partido es Zapatero?
José Luis Rodríguez Zapatero es del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Además de ser militante del partido, fue su secretario general entre los años 2000 y 2012, y bajo estas siglas gobernó España como presidente del Gobierno durante dos legislaturas, desde 2004 hasta 2011.
¿Puede ir Zapatero a la cárcel?
Legalmente, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero podría ir a la cárcel si es juzgado, resulta condenado penalmente y la sentencia firme dicta una pena de prisión que obligue a su ingreso.
La situación judicial del ex líder socialista ha dado un vuelco absoluto tras ser formalmente imputado por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre el caso Plus Ultra.
Prohens, sobre la imputación de Zapatero: «Caerán todos, uno por uno, por el daño que están haciendo a España»
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este martes en relación a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el rescate de la aerolínea Plus Ultra lo aprobó el Consejo Ministros y ha avanzado que «tiempo al tiempo, caerán todos, uno por uno, y pagarán por el daño que están haciendo a España y a los españoles».
La líder del Ejecutivo se ha referido a la cuestión en su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien, ha reconocido, «hoy se lo perdona todo, porque está en shock».
Prohens se ha referido a la cuestión al final de su réplica, por lo que el socialista no ha tenido oportunidad de responder. Negueruela ha pedido la palabra por alusiones, pero el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no se la ha otorgado.
Podemos no contempla elecciones anticipadas
Fuentes de la formación morada recalcan que la imputación de Zapatero «lastra» la imagen del PSOE, pero descartan que haya «convocatoria de elecciones anticipadas».
Además, insisten en que el sector conservador «le tenía ganas a Zapatero» y hace más cuesta arriba la legislatura, dado que el expresidente era una figura que facilitaba acuerdos entre fuerzas por su papel de mediador.
Equipos especializados en abrir cajas fuertes participan en el registro del despacho de Zapatero
Agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, un grupo especializado en la apertura de cajas fuertes y en localizar escondites no visibles, han participado en el registro del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero localizado cerca de la calle Ferraz.
Tesh Sidi, diputada de Más Madrid, sobre la imputación de Zapatero: «De esto se va a hacer un caso contra el Gobierno»
La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha hecho un llamamiento «a la prudencia» tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. «No tenemos información concluyente», ha comenzado diciendo antes de cuestionar la decisión.
«De esto se va a hacer un caso mediático contra el Gobierno. Las persecuciones judiciales contra dirigentes de nuestro espacio político terminaron siendo archivadas, pero han generado un desgaste», ha señalado Sidi.
Ione Belarra: «La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero»
La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado que «la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero». En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz de Podemos ha concluido que «el Gobierno cada vez lo tiene más difícil» porque «no se enfrenta a la corrupción ni a la guerra sucia judicial».
Ayuso sobre la imputación de Zapatero: «Es un escándalo internacional y espero que el Gobierno no lo intente encubrir»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la imputación del ex presidente Zapatero es un «escándalo internacional» y espera que el Gobierno de Pedro Sánchez no lo «intente encubrir».
«Desde luego, esto es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este Gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo», subraya la presidenta madrileña.
«Ahora lo que tenemos que saber es qué está pasando, qué es lo que hay, y a partir de ahí pedir más explicaciones», ha defendido Díaz Ayuso, quien ha criticado que el Gobierno mientras tanto use el «no pasarán» con la única justificación de que «los jueces son fachas» o que hay lawfare.
Los policías contra el PSOE por criticar la imputación a Zapatero: «La legitimidad de una investigación no depende de quién es el investigado»
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha lanzado un comunicado en el que ha expresado públicamente su apoyo y reconocimiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
De igual manera, desde SUP han recordado que en cualquier democracia consolidada: la legitimidad de una investigación policial no puede depender de quién sea el investigado.
«Defender este principio significa proteger la independencia de las instituciones y garantizar que la aplicación de la ley sea igual para todos».
¿A qué delitos se enfrenta Zapatero?
El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado formalmente por la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.
Se le atribuyen indiciariamente tres delitos principales:
- Tráfico de influencias: Por mediar presuntamente ante el Gobierno para la concesión del rescate público de 53 millones de euros a la compañía aérea.
- Organización criminal: Al considerar que actuaba de forma coordinada dentro de una red con reparto de funciones junto a empresarios y sociedades pantalla.
- Falsedad documental: Por el presunto uso de facturas y contratos de consultoría falsificados para canalizar los fondos bajo sospecha.
Abascal señala a Sánchez tras la imputación de Zapatero: «Es necesaria una moción de censura»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha publicado un mensaje en su perfil de X, en el que ha señalado que la imputación de Zapatero «no es un hecho aislado». De igual manera, Abascal ha pedido una «moció de censura».
«La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.
Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella».
La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción.
Por eso, como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una…
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 19, 2026
Sumar considera que la imputación de Zapatero «no afecta al Gobierno»
Fuentes de Sumar han insistido en que se tiene que respetar la presunción de inocencia e insisten en sus sospechas de que puede haber un caso de lawfare. Es más, han tachado de «injusto» que Zapatero tenga que soportar ahora un «juicio mediático» tras conocerse su citación como investigado. De igual manera, han señalado que este suceso «no afecta al Gobierno».
Jupol muestra su apoyo a la UDEF
El sindicato de la Policía Nacional, Jupol, ha emitido un comunicado para respaldar el trabajo de la UDEF en la investigación del caso Plus Ultra.
«Desde JUPOL queremos trasladar todo nuestro reconocimiento y apoyo a nuestros COMPAÑEROS de la UDEF, que en los últimos meses han tenido que soportar presiones y la difusión de múltiples falsedades contra su investigación y trabajo», aseguran.
El Gobierno de Ayuso señala a Zapatero como el «mentor del sanchismo» y asegura que su imputación «marca camino judicial de Sánchez»
El consejero de Presidencia, Justicia, y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha tildado de «bochornosa» la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el «mentor del sanchismo» que «marca el camino judicial» del presidente, Pedro Sánchez.
«No deja de ser bochornoso que tengamos a un ex presidente del Gobierno imputado por graves delitos, en particular por el blanqueo de capitales. Zapatero, que es el mentor y el embajador del sanchismo, está marcando de alguna manera el camino judicial de Pedro Sánchez y de todo su entorno», ha subrayado.
Rufián remarca su apoyo a Zapatero: «Pienso lo mismo hoy, que entonces»
El portavoz de ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) ha publicado un mensaje en X mostrando su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. «Pienso lo mismo hoy, que entonces», ha señalado tras citar un vídeo en el que adulaba al ex presidente en el Congreso de los Diputados, subayando que «levantó la campaña de 2023» y que «derrotó a ETA».
Sobre ZP.
Pienso lo mismo hoy que entonces. pic.twitter.com/Ns1UMrmJpU
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 19, 2026
Verónica Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar: «Tenemos algunas dudas acerca de esta imputación»
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha expresado «dudas» tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueamiento de capitales. «Poco puedo valorar. Nos falta muchísima informacion. Tal y como sabemos que se están comportando algunas de sus señorías con algunos supuestos podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación», ha asegurado.
Javier Alfonso Cendón, líder del PSOE en León, defiende a Zapatero: «Todo mi apoyo, presidente»
El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha manifestado su apoyo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra, al tiempo que ha rechazado «cualquier intento de linchamiento». «Yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero», subraya.
«En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero. Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático. Su hoja de servicios a España es impecable: paz, derechos, convivencia y dignidad democrática. Todo mi apoyo, presidente», cuenta en la red social X.
En política hay momentos en los que hay que estar. Y yo estoy con José Luis Rodríguez Zapatero.
Respeto absoluto a la Justicia y defensa firme de su presunción de inocencia frente a cualquier intento de linchamiento político o mediático.
Su hoja de servicios a España es…
— Javier Alfonso Cendón (@alfonsocendon) May 19, 2026
Susana Díaz considera «dura» la imputación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’: «Nunca le he visto interés económico»
La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, es «duro» y ha asegurado que la noticia le «entristece» pues nunca ha visto «interés económico» al ex presidente.
«Le he conocido a él en estos años, nunca le he visto interés económico», ha asegurado Díaz tras conocer la noticia en una entrevista, en la que también ha reconocido estar «fría» por el suceso.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado: «Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas»
La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha señalado en sus redes sociales que «el hombre al que Sánchez convirtió en referente moral de la izquierda, hoy imputado por presunto blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias».
Además, ha añadido que «Zapatero hacía campaña con Sánchez y Montero mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público. Nunca un presidente del Gobierno había estado tan rodeado de corrupción, escándalos y presuntas tramas».
El hombre al que Sánchez convirtió en referente moral de la izquierda, hoy imputado por presunto blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias.
Zapatero hacía campaña con Sánchez y Montero mientras alrededor de Plus Ultra corrían millones del dinero público.
Nunca un…
— Alicia García (@AliciaGarcia_Av) May 19, 2026
Las hijas de Zapatero están acompañadas por su abogada y colaboran con la Policía
OKDIARIO ha podido confirmar que las hijas de Zapatero se encuentran dentro del edificio que está siendo registrado por las autoridades. Ambas se encuentran acompañadas por su abogada. Este medio tambiñen ha podido saber que la Policía no tiene ninguna orden de detención.
El PSOE llama a la presunción de inocencia de Zapatero
Tras la imputación del ex presidente del Gobierno por blanqueo de capitales, el PSOE ha hecho un llamamiento a la «presunción de inocencia».
«Ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia», señalan.
«José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga», subraya desde Ferraz.
Ester Muñoz tacha al PSOE de «mafia» tras la imputación de Zapatero
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado al PSOE de «mafia» tras la imputación de Zapatero. Además, ha añadido en su mensaje un vídeo de Óscar Puente calificando a Zapatero como «el mejor ex presidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista».
“El mejor expresidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista”
La mafia. pic.twitter.com/brKei06rzs
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026
El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de «extrema gravedad» por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
Monste Mínguez sobre la imputación de Zapatero: «No pararán»
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sido tajando en sus redes sociales y se ha dedicado únicamente a decir: «No pararán».
No pararán
— Montse Mínguez (@montseminguez) May 19, 2026
Pablo Iglesias duda de la imputación de Zapatero
El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cuestionado la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a Zapatero por blanqueo de capitales.
«Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político», subraya.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
¿A qué se dedican las hijas de Zapatero?
Las hijas del ex presidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, se dedican al sector audiovisual y a la comunicación digital, sector en el que dirigen su propia empresa Semana. Ambas gestionan Whathefav, una agencia de marketing, producción creativa y estrategia digital fundada originalmente en 2019.
Borja Sémper: «Todo se terminará por saber»
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha publicado en su perfil de X que «todo se terminará porn saber» tras la imputación de Zapatero por blanqueamiento de capitales.
«Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario. Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá. España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar», ha señalado.
Page tras la imputación de Zapatero: «Me deja de piedra»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha señalado que se ha quedado «de piedra» tras la imputación de Zapatero por blanqueo de capitales.
«Me deja de piedra», ha puntualizado durante una entrevista en Onda Cero. «En su etapa de presidente, discrepo de muchas cosas, pero siempre le he considerado capaz de mover cielo y tierra para ganar votos. Hay rumorología y esto, personalmente, me deja de piedra. Espero, sinceramente, que pueda quedar aclarado», ha recalcado.
Moreno afirma que la imputación de Zapatero es algo «insólito»
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es algo «insólito» y «muy grave».
La Policía accede a la empresa de las hijas de Zapatero
La Policía, además de registrar el despacho de Zapatero en Ferraz también ha accedido a la empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno, Whathefav S.L. para investigarla.
¿Qué edad tiene Zapatero?
El ahora imputado ex presidente del Gobierno tiene 65 años.
Vox pide que Feijóo presente una «moción de censura contra el Gobierno»
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez y que de un «paso al frente».
«Que Feijóo dé un paso al frente y presente una moción de censura», ha señalado en una entrevista en Telecinco. Además, ha añadido que el Gobierno es «una mafia que ha llegado al poder para servir a sus propios intereses» y el PSOE «ha colapsado».
¿Quién es José Luis Calama?
José Luis Calama Teixeira es el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, conocido principalmente en el contexto de esta consulta por imputar formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
¿Por qué están investigando a Zapatero?
El ex presidente del Gobierno está siendo investigado por la Audiencia Nacional debido a su presunta implicación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.
Azcón sobre la imputación de Zapatero: «La degradación del PSOE no tiene límites»
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado en sus redes que la imputación de Zapatero es de «gravedad extrema» y ha añadido que «la degradación del PSOE no tiene límites».
La imputación por blanqueo de capitales de Zapatero, expresidente del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez, es de una gravedad extrema.
La degradación del PSOE no tiene límites.
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 19, 2026
¿Qué es la UDEF?
La UDEF es la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España. Se trata de una unidad de élite encargada de investigar y perseguir grandes delitos económicos, financieros, fiscales y de corrupción.
Zapatero comparecerá el 2 de junio en la Audiencia Nacional
El ex presidente del Gobierno comparecerá el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional.
Tellado: «El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer»
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en su perfil de X exigiendo explicaciones al Gobierno: «Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».
Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.
No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.
El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan…
— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026
La UDEF registra el despacho de Zapatero
El despacho de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo registrado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).
Zapatero imputado por blanqueo de capitales
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.
La Policía concluye los registros ordenados por el juez del ‘caso Plus Ultra’ tras imputar a Zapatero
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han concluido sobre las 16.00 horas de este martes los registros ordenados por el juez de la Audiencia Nacional del ‘caso Plus Ultra’ en el marco de la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que sitúa como «líder» de una estructura de tráfico de influencias.