No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado lunes 18 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 417 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Braulio hace todo lo que está en su mano para tratar de sacar información a Atanasio sobre las cuentas de palacio. ¿Conseguirá, de una vez por todas, probar sus sospechas contra su tío, a pesar de todo lo que hay en juego?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Rosalía no duda un solo segundo en jurar a su hermana que no se va a ir hasta que vea a María. Por si fuera poco, quien descubrió a Bárbara y Luisa las sorprende decidiendo qué van a hacer con el secreto. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un gran punto de inflexión en esta historia que tantísimo está dando de qué hablar, en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 418 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 18 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Braulio no duda un solo segundo en enseñar a su madre la prueba de que José Luis les engañó desde el principio. Como es de esperar, se ha quedado completamente descolocado y sin palabras. Todo ello mientras Pedrito acompaña a Leonor a despedirse de María.

Todo ello mientras Rafael se ve en la obligación de tomar una firme e inesperada decisión sobre ella y Rosalía. Lejos de que todo quede ahí, y contra todo pronóstico, por fin se va a dar a conocer quién está detrás de Pura y Petra, ¿pero con qué propósito? ¿Cuál es el verdadero objetivo que existe tras este paso que podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.