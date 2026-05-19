Benita responde al ataque furibundo de Alba Carrillo: «A la gente hay que comprarla como la conoces»

Alba Carrillo ya ha demostrado en muchas ocasiones que es adicta a la polémica, tanto que en las últimas dos semanas ya ha tenido cuatro frentes abiertos: criticando a MasterChef por llevar a Paz Vega como concursante; insinuar que Benita (antes maestro Joao) pagó su operación de transición de sexo gracias al dinero de RTVE; liar un enorme escándalo por no conseguir un reloj de edición limitada después de hacer una noche entera de cola y, la más reciente, atizar a María Patiño. Una vez solucionados sus problemas con los relojes (montar la mundial le sirvió para conseguir cuatro de esos relojes), ahora tiene que centrarse en otro de sus frentes: el de su amiga (o ex amiga) Benita.

Todo comenzó por las palabras de la ex modelo hacia MasterChef Legends, criticando que Paz Vega y Ofelia Hentschel estuvieran en un programa de una cadena pública después de sus problemas con Hacienda (por Paz) y de animar a no pagar impuestos (por Ofelia). Tras aquello, fue llamada al orden por la pública, pero ella decidió hacerlo todo público y hasta poner en riesgo su trabajo en el programa D’Corazón (de La 1), para mantenerse firme en su opinión, llegando a decir que fue Macarena Rey, la responsable de MasterChef, la que estaba detrás de todo.

Ante este problema, Benita no dudó en hablar de lo que estaba pasando a su amiga Alba, con la que mantiene buena relación desde que colaboraron en Telecinco en programas como Supervivientes y Sálvame. «No la veo en RTVE porque ella sigue haciendo esa huida hacia delante y entonces… pues entiendo que ya la situación está difícil», dijo en su sección en el programa Anda ya, de la emisora de radio LOS40. Esto lo dijo como una de sus muchas predicciones, aunque mejor no recordar cada vez que intenta acertar el Gordo de la Lotería de Navidad.

Esas palabras no gustaron nada a Carrillo, que se puso a la defensiva y atacó a la vidente desde el programa El sótano club, que presenta cada tarde en Ten TV: «Dice que estoy haciendo una huida hacia delante y que no me ve allí. ¿Hacia delante? ¿Hacia trabajar? A salir adelante, a sacar a mi hijo adelante. Si alguien sabe de huidas adelante eres tú, lo voy a dejar ahí». Para rematar, deslizó la idea de que la operación de transición de sexo a la que se sometió Benita fue pagada por RTVE gracias al documental que protagonizó (y que se puede ver en RTVE Play).

La respuesta de Benita a las acusaciones de Alba Carrillo

Mientras Alba se ha convertido en el ejemplo perfecto de buscar protagonismo, la astróloga ha dado una lección de saber estar en su regreso a los micrófonos de Los40. Preguntada por si han roto su amistad, ella espera que no y lo argumenta: «Alba es explosiva, yo la conozco así y a la gente hay que comprarla como la conoces».

Sobre sus palabras, ha querido recordar que fueron «una predicción» y que espera equivocarse y poder seguir viéndola en TVE. Para matizar, explicaba que una predicción no es su opinión personal, por eso puso un ejemplo: «Yo le puedo decir a una amiga que la va a dejar el novio, pero no quiero que la deje».

Sobre la frase «huida hacia adelante», Benita también ha matizado, asegurando que se ha interpretado mal: «Yo lo entiendo como alguien que tiene un problema y en vez de esconderse e irse hacia atrás, lo afronta más hacia delante todavía». Para rebajar la tensión, Benita ha pedido perdón por si este problema ha llegado por no haberse explicado bien cuando dijo aquello.

Benita abre la puerta a una reconciliación

Dani Moreno, presentador de Anda ya, le preguntaba a su colaboradora lo que muchos pensamos sobre Alba y que salta a la vista con su comportamiento: «¿No crees que va buscando la polémica?». La futuróloga, para no echar más leña al fuego, lo ha negado, asegurando que lo único que pasa es que Carrillo es «muy visceral».

«Prefiero eso a las mosquitas muertas. Lo que más mata no es la tarántula, sino la mosquita muerta», con esta frase ha querido lanzar un capote a su amiga (que bien lo necesita) para poder solucionar este asunto.

Pertenecer al entorno de Alba Carrillo es un deporte de riesgo

Con esto se vuelve a demostrar que relacionarse con Alba Carrillo es como tratar de intentar desactivar una bomba: cualquier pequeño movimiento puede hacer que explote. Ya hemos comprobado que la furia de Alba no entiende de ex parejas, empresas que le han dado trabajo e incluso amigos que han estado a su lado en las buenas y en las malas. Ella no respeta nada con tal de aparecer en los medios.