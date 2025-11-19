Benita (Maestro Joao) ya sabe el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad

Según se acerca la Navidad, el interés por la lotería y por acertar el número premiado con el Gordo de la Lotería crece, recurriendo muchas personas a todo tipo de rituales o creencias para intentar llevarse el mejor número posible. Habrá que esperar hasta el día 22 de diciembre para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el número que se lleva los cuatro millones de euros del premio, pero ya hay algunos que se atreven a dar pistas de cuál será. Una de las que siempre se atreve es Benita (antes conocida como Maestro Joao), que casi un mes antes ya ha querido decirlo de manera pública.

Es habitual que cada año haga sus predicciones, teniendo como más reciente la que hizo a finales de 2024 para el sorteo del Niño de 2025. En aquel momento recibió las señales suficientes y el número 09.509 no se llevó ningún premio, pese a que decía que sería el ganador. Eso sí, antes ha tenido algunos aciertos con terminaciones e incluso adelantándose a la elección de León XIV como nuevo Papa tras la muerte de Francisco.

Ha sido en su sección en el programa Anda Ya, de Los 40, donde ha contado a los oyentes las sensaciones que tiene para este año 2025. Según Benita, también conoce detalles de otros premios, empezando por el cuarto premio. «Lo tengo todo mirado. La terminación del cuarto premio será el 56», ha anunciado.

Para el tercer premio también lo ha tenido claro y aseguraba que «será el 35″. Pero las predicciones no terminaban ahí, ya que también tiene claro que para el segundo premio de la Lotería de Navidad la terminación «será el número 88».

Pero el número más esperado para el día 22 de diciembre es el de El Gordo, con el que millones de personas sueñan cada año para dar un gran cambio a su vida. «El número que será El Gordo de la Lotería de Navidad de este año 2025 será el 53.068», aseguraba ante los micrófonos del programa de radio, unas palabras que habrá que esperar casi un mes para comprobar si son ciertas.

¿Dónde se vende el número de Lotería de Navidad recomendando por Benita?

Seguro que muchos en estos momentos se están preguntando cómo comprar el número, aunque será complicado en caso de vivir fuera de Madrid. Según Loterías y Apuestas del Estado, el 53.068 sólo se vende en dos administraciones de la Comunidad de Madrid, sin estar disponible para venta online.

Hay que trasladarse hasta la estación de tren de Chamartín para poder comprarlo, ya que allí se encuentra un punto de venta de lotería en el que tienen las series desde la 40 y hasta la 198. Allí, eso sí, habrá que conseguir sortear los obstáculos de las eternas obras que hacen complicado moverse por el recinto.

Otro punto de venta de este número se encuentra en la localidad de Valdemoro, al sur de Madrid y cerca de la frontera con Toledo. En la administración situada dentro del Centro Comercial Restón se encuentran las series que van desde la uno y hasta la 39 de este número que, a buen seguro, ya es muy buscado.