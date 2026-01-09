El aviso de un ingeniero industrial si dejas la calefacción encendida todo el día: «Es falso»

España ha vivido sus días más fríos de los últimos años tras el paso de la borrasca Francis y, durante los últimos días, la calefacción ha sido el gran aliado de los españoles para combatir las bajas temperaturas. Un experto se ha pronunciado sobre los mejores consejos para ahorrar en la factura a la hora de climatizar un hogar, algo que no resulta nada sencillo viendo los precios al alza de los últimos meses. Consulta en este artículo lo que dicen los expertos para ahorrar en calefacción.

Ahorrar en calefacción es el objetivo de millones de españoles que tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder llegar a final de mes. Como sucede con todo en España, el precio de la energía también se ha disparado en el último año después de que el Gobierno decidiera volver a activar el IVA del 21% a la electricidad. Este porcentaje de más se nota en la factura y por ello hay que recurrir a ciertos métodos para tener la casa climatizada y no perecer económicamente en el intento.

Uno de los debates que están encima de la mesa en muchos hogares es si es más recomendable apagar la calefacción o mantenerla encendida a una baja temperatura. Sobre ello, la OCU se ha pronunciado recientemente en un estudio en el que ha dejado claro que apagar completamente la calefacción puede reducir el gasto hasta un 67%. «Una creencia popular dice que, si apagas, terminas gastando más al tener que recuperar la temperatura. No es del todo cierto, porque lo normal es que se ahorre más al quitarla», dice la Organización de Consumidores y Usuarios en su página web, dejando clara su postura: «Ahorras más si apagas la calefacción».

Un experto se pronuncia sobre la calefacción

Al hilo de esta nueva polémica también se ha pronunciado en la Cadena COPE, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y especialista en consumo, que también ha dejado clara su opinión sobre el método más efectivo para ahorrar en calefacción durante los días fríos que se esperan en enero y febrero. Este experto en la materia también deja claro que el concepto de que se ahorra más dejando la calefacción enchufada a una baja temperatura es «falso desde el punto de vista energético».

«Cualquier sistema de calefacción consume energía cada vez que está funcionando. Es más, aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los cinco minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción», explica este experto durante una entrevista en la que también desvela el principal truco para ahorrar en calefacción: utilizar la calefacción sólo en los momentos en los que haga falta. Esta práctica te hará ahorrar algunos euros a final de mes.

Y la temperatura ideal para utilizar la calefacción cuando sea necesaria está alrededor de los 21 ºC, según ha informado la OCU en otro estudio reciente. Es más, se recomienda que durante el día la casa esté entre 19 ºC y 21 ºC y durante la noche bajarlo a 15 ºC y 17 ºC. Otros expertos también recomiendan tener activa la calefacción durante el día y, a la hora de dormir, desconectarla, ya que no será tan necesaria mientras una persona duerme.

Otros consejos para ahorrar en calefacción son los clásicos: purgar los radiadores para que desprendan más calor, sellar bien las ventanas para que no se pueda escapar el calor y entre el frío, además de comprobar que la caldera esté en buen estado. Otro buen truco de cara a este invierno es ventilar por un tiempo no superior a cinco minutos y también intentar que el sol entre en tu hogar durante las máximas horas del día.