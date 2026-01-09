Sánchez evita referirse a los españoles liberados en Venezuela como presos políticos y los llama «retenidos»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó referirse a los españoles excarcelados tras la exigencia del Gobierno estadounidense este pasado jueves como presos políticos, refiriéndose a ellos como «retenidos». En el mensaje difundido por el líder del Ejecutivo español, éste se limitó a celebrar la «liberación de los españoles que han psado más de un año retenidos en Venezuela».

«Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos», valoró el presidente del Gobierno español, que, por otro lado, ha venido denunciando en los últimos días como una violación del Derecho Internacional la captura por parte de Washington del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro.

Sánchez ha compartido el comunicado de Exteriores, en el que el Gobierno ha dicho que recibe esta decisión, que se enmarca en una liberación más amplia de presos venezolanos y de otros países, «como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela».

El comunicado de Exteriores tampoco se refiere a los liberados como presos políticos, pero se evita utilizar el término «retenidos», que sí ha hecho suyo el presidente, Pedro Sánchez.

Según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en declaraciones a RNE, los liberados son los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, detenidos en septiembre de 2024 por presuntamente participar en un complot contra Maduro; el marino canario Miguel Moreno Dapena, detenido el pasado junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Ernesto Gorbe Cardona, quien fue detenido en diciembre de 2024.

Además, señaló, ha sido liberada la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, quien fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

El ministro habló por teléfono con todos ellos. «Se encuentran bien», han podido hablar ya con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas y se espera que lleguen a España hacia el mediodía de este viernes, ha precisado.