Un ex preso de Maduro en el Helicoide: «Zapatero es un operador de la tiranía en Venezuela»

Lorent Saleh (San Cristóbal, Táchira, 22 de julio de 1988) es un opositor venezolano que pasó por los principales centros de torturas del chavismo, como La Tumba o el Helicoide. Fundó el movimiento estudiantil, estuvo preso entre 2014 y 2018. Fue liberado por el esfuerzo de su madre, relata, en medio de una operación del régimen para «desviar la atención mediática del crimen atroz» del concejal Fernando Albán. En 2017, se convirtió en uno de los ocho venezolanos galardonados con el premio Sájarov de defensa de los derechos humanos otorgado por el Parlamento Europeo. Instalado en España, cuenta en esta entrevista en OKDIARIO las «cicatrices» de su cuerpo y de su alma, y retrata a Zapatero como un «operador de la tiranía en Venezuela».

PREGUNTA.- ¿Qué te parece que el Gobierno de Sánchez y sus satélites mediáticos estén presentando a Zapatero como héroe de la liberación de los presos políticos en Venezuela?

RESPUESTA.- Muy ruin. Me parece que, de verdad, no hay límites para tanta bajeza. Y el rol de Zapatero en Venezuela ha sido un rol desafortunado. Él es un operador de la tiranía en Venezuela. Mira, te voy a contar esto. Cuando yo estaba preso, encerrado en La Tumba, donde me torturaban, mi mamá salía a poner las denuncias de lo que me hacían ahí y él la presionó y la amenazó, diciéndole que si ella seguía denunciando, nunca me iban a sacar. Ese es Rodríguez Zapatero.

P.- Cuando tuvo lugar tu liberación, también se dijo, como ahora, que había mediado Zapatero. Eso es falso, ¿no?

R.- Cuando yo estaba en un avión camino a Madrid, más de cuatro años después, pregunté si Zapatero tenía algo que ver con mi liberación. Me dijeron que no. Cuando me reuní en la Moncloa con el presidente Sánchez, yo le pregunté… La primera pregunta que yo le hice al presidente Sánchez fue: ¿Zapatero tiene algo que ver en mi liberación? Lo que usted me responda yo lo voy a decir en los medios de comunicación. Y me dijo: Absolutamente, no.

Una cosa es el ex presidente Felipe González, una cosa es el ex presidente Rodríguez Zapatero y una cosa es el Gobierno de España. El señor Rodríguez Zapatero con sus amigos y cómplices venezolanos quisieron aprovecharse y decir que habían gestionado mi liberación. Y fue completamente falso, porque él, lejos de ayudarnos, más bien quería censurar a mi familia, como ha hecho con muchas personas todo este tiempo.

P.- ¿Qué rol ha jugado entonces Zapatero?

R.- Él se ha burlado de los familiares, de los presos políticos y no solo de los venezolanos, de los propios españoles, y por eso verán a los propios familiares de presos políticos españoles denunciando el abandono que han tenido todo este tiempo. Al señor Rodríguez Zapatero le interesan sus negocios, no la vida de los venezolanos. Y es inaceptable. ¿Y por qué no nos podemos quedar callados? Porque basta, basta que se use el sufrimiento y el dolor de los venezolanos como una mercancía, como una ficha de cambio para hacer negocios, para hacer acuerdos políticos. No, señor Zapatero. Saca ya de una buena vez tus sucias manos de nuestro país. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Es realmente grotesco ver cómo se activa ahora una campaña para pintar a Rodríguez Zapatero como amigo de las víctimas venezolanas, cuando no ha sido así.

P.- ¿Qué le respondió tu madre a Zapatero cuando le dijo que no denunciara tu caso mientras tú estabas sufriendo torturas?

R.- Que si estaba loco, que si estaba loco, que cómo se le ocurría a él plantearle eso, que si él no sabía que yo era su único hijo. ¿Que qué pasaría si fuera la hija de Zapatero la que estuviera en un centro de tortura bajo una tiranía? Mi mamá lo denunció estas palabras de Zapatero varias veces públicamente y cuando me liberaron, lo primero que ella dijo fue que no viniera él a decir que nos ayudó porque siempre nos rechazó.

Y Gustavo González López, a quien Diosdado Cabello ha puesto ahora como jefe de la Guardia de Honor de Delcy Rodríguez. Gustavo López, cuando me están entregando en Maiquetía para montarme en un avión, me dijo: Lorent, que nadie te cobre tu libertad, que nadie te cobre tu libertad. Esto solo se lo debes a tu mamá. Sin embargo, la intención de Zapatero cuando me estaban liberando fue querer parecer y plantearse como si él hubiese estado en eso, cuando nunca, nunca, quiso ayudarnos ni a mí ni a mi compañero Gabriel Valles, a ninguno de los que estábamos presos en el Sebin.

P.- ¿Sabes si Zapatero pedía dinero o cobraba algo por mediar en la cuestión de los presos políticos?

R.- Esa gestión, ser el que hace el trabajo sucio de una tiranía, no la hace por amor al arte. Somos adultos. Entendemos cómo funciona el mundo…

P.- ¿Puedes contarnos las torturas que sufriste?

R.- A mí me secuestraron en Bogotá, violando todas las normas internacionales y me llevaron a Venezuela y me encerraron dos años y medio en La Tumba, un centro de tortura debajo del metro de Caracas. Y después me llevaron al Helicoide. Se violaron todos los derechos. En estos centros de tortura no solo torturan físicamente a las personas, sino también psicológicamente. Hace poco murió el ex alcalde de Margarita ahí encerrado en el Helicoide. Y todo esto está muy bien documentado. Está bien que hablen de Gaza, pero que lo hagan también de Venezuela. Lean los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Alto Comisionado de Derechos Humanos, dirigido por Michelle Bachelet en su momento, donde detallan violaciones sexuales como método de tortura a mujeres, o el uso de electricidad y choques eléctricos en contra de personas retenidas en estos lugares.

Mi cuerpo está lleno de cicatrices, hermano. Nosotros tenemos las cicatrices en nuestro cuerpo. Fotografías, informes… ¡Cuántos presos políticos se han suicidado! ¡Cuántos se han suicidado ahí encerrados! Al concejal Fernando Albán lo torturaron y lo lanzaron desde un piso. Mi liberación tuvo que ver con eso. Para desviar la atención mediática de ese crimen tan atroz.

P.- He leído que también hubo un intento de suicidio por tu parte. ¿Es así?

R.- Cuando estás en esas condiciones, hermano, lo único que te queda es tu propia vida para luchar. Te llevan a un punto tan extremo que ya… Prefieres morirte, o bueno, dices: Me mato antes de que me sigan torturando. Mi historia es una más entre las de 800 presos, muchos de ellos españoles abandonados.

P.- ¿Qué te parece la intervención que ha tenido la Administración Trump en la liberación de los presos?

R.- Como he dicho en varias oportunidades, yo siempre he sido crítico con la Administración Trump por muchas razones como defensor de derechos humanos, pero después de 26 años que capturen a un tirano, cómo no lo vamos a agradecer… Porque, ¿quién lo iba a hacer? Y yo me he dedicado a documentar los crímenes que suceden en Venezuela y a hacer gestiones en los organismos internacionales, en el Parlamento Europeo, en la ONU, en la CPI, en la CDH y no teníamos forma de frenar a ese matón. ¿Y sabes qué? A Maduro lo capturaron, lo esposaron y lo presentaron a un tribunal. Tratado sin un rasguño. ¿Verdad? Y se puede pagar los mejores abogados del planeta en un juicio con garantías. Eso ningún venezolano lo conoce. En Venezuela la gente no tiene derecho a un abogado. No tiene derecho a visitas. Han llevado a personas a tribunales torturadas por completo y se han muerto. Se han muerto volviendo del tribunal.

P.- ¿Crees que finalmente será cerrado el Helicoide, como ha prometido Donald Trump?

R.- Cuando yo escuché pronunciar esa frase… ¿Qué te puedo decir? Es el sueño de todos nosotros. Es nuestro mayor deseo. La liberación de todos los presos políticos y el cierre de los centros de tortura. Y que finalmente podamos regresar a Venezuela. El Helicoide tiene que ser cerrado. La Tumba tiene que ser cerrada. Los sótanos del DGCIM tienen que ser cerrados. Ojalá eso se pueda concretar.

P.- Miguel Rodríguez Torres, el que fuera director del Sebin, está ahora en España. ¿Estaría aquí trabajando para Zapatero?

R.- Zapatero fue el que se trajo a ese matón. Zapatero no se preocupa por el venezolano que anda haciendo Uber en una bicicleta, ni por el venezolano que es mesero y es explotado en un bar, ni por el que está haciendo jornadas en el campo. A Zapatero le gusta ese, el millonario corrupto de Salamanca (Venezuela), a esos militares enchufados, a los hijos de los generales que torturan y matan en Venezuela. Esos son los amigos de Zapatero. Esos son los únicos venezolanos que respetan a Zapatero y a Rodríguez Torres, al que trajo a la misma ciudad -por Madrid- donde están sus propias víctimas. Rodríguez Torres fue el torturador número uno de Venezuela. Fu el que creó el Sebin. El que creó La Tumba. Fue el que persiguió a jóvenes y estudiantes durante años. Por ese asesino sí abogó Zapatero.

P.- ¿Crees que Estados Unidos debería actuar contra Zapatero? En España, la Audiencia Nacional ha incoado diligencias contra él a partir de una querelle que le acusa de organización criminal, blanqueo y tráfico de drogas.

R.- Creo que se debe hacer respetar las leyes y las normas a los que abogan por el derecho internacional. Lo de Zapatero es un caso que se debe investigar, que se debe revisar. Todos los responsables de los crímenes que han cometido todos estos años en Venezuela deben comparecer ante la justicia. Para que haya cambios, tiene que haber justicia y todos estos cómplices tienen que responder. Esto es un trabajo de todos, de hacer cumplir esto. En honor a todos los venezolanos que han sido asesinados, a la memoria de todos los hermanos que han muerto todos estos años. Tenemos que luchar por la verdad y por la justicia.