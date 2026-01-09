Lorent Saleh, ex preso de Maduro: «A Zapatero le interesan sus negocios, no la vida de los venezolanos»

Lorent Saleh, opositor venezolano y premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, fue preso del chavismo durante cuatro años tras pasar por los principales centros de torturas de la narcodictadura bolivariana. Fue liberado en 2018 por el régimen y voló a España. Ahora, en esta entrevista recuerda cómo Zapatero presionó entonces a su madre para que no denunciara las torturas y denuncia cómo el ex presidente socialista quiso colgarse la medalla de su liberación. Estos días la historia se repite. La izquierda y sus satélites mediáticos están atribuyendo a Zapatero, y no a la Administración Trump, la liberación de presos políticos de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

PREGUNTA.- Cuando tuvo lugar tu liberación, también se dijo, como ahora, que había mediado Zapatero. Eso es falso, ¿no?

RESPUESTA.- Cuando yo estaba en un avión amino a Madrid, más de cuatro años después, pregunté si Zapatero tenía algo que ver con mi liberación. Me dijeron que no. Cuando me reuní en la Moncloa con el presidente Sánchez, yo le pregunté… La primera pregunta que yo le hice al presidente Sánchez fue: ¿Zapatero tiene algo que ver en mi liberación? Lo que usted me responda yo lo voy a decir en los medios de comunicación. Y me dijo: Absolutamente, no.

Una cosa es el ex presidente Felipe González, una cosa es el ex presidente Rodríguez Zapatero y una cosa es el Gobierno de España. El señor Rodríguez Zapatero con sus amigos y cómplices venezolanos quisieron aprovecharse y decir que habían gestionado mi liberación. Y fue completamente falso, porque él, lejos de ayudarnos, más bien quería censurar a mi familia, como la ha hecho con muchas personas todo este tiempo.

P.- ¿Qué rol ha jugado entonces Zapatero?

R.- Él se ha burlado de los familiares, de los presos políticos y no solo de los venezolanos, de los propios españoles, y por eso verán a los propios familiares de presos políticos españoles denunciando el abandono que han tenido todo este tiempo. Al señor Rodríguez Zapatero le interesan sus negocios, no la vida de los venezolanos. Y es inaceptable. ¿Y por qué no nos podemos quedar callados? Porque basta, basta que se use el sufrimiento y el dolor de los venezolanos como una mercancía, como una ficha de cambio para hacer negocios, para hacer acuerdos políticos. No, señor Zapatero. Saca ya de una buena vez tus sucias manos de nuestro país. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Es realmente grotesco ver cómo se activa ahora una campaña para pintar a Rodríguez Zapatero como amigo de las víctimas venezolanas, cuando no ha sido así.

P.- ¿Qué le respondió tu madre a Zapatero cuando le dijo que no denunciara tu caso mientras tú estabas sufriendo torturas?

R.- Que si estaba loco, que si estaba loco, que cómo se le ocurría a él plantearle eso, que si él no sabía que yo era su único hijo. ¿Que qué pasaría si fuera la hija de Zapatero la que estuviera en un centro de tortura bajo una tiranía? Mi mamá lo denunció estas palabras de Zapatero varias veces públicamente y cuando me liberaron, lo primero que ella dijo fue que no viniera él a decir que nos ayudó porque siempre nos rechazó.

Y Gustavo González López, a quien Diosdado Cabello ha puesto ahora como jefe de la Guardia de Honor de Delcy Rodríguez. Gustavo López, cuando me están entregando en Maiquetía para montarme en un avión, me dijo: Lorent, que nadie te cobre tu libertad, que nadie te cobre tu libertad. Esto solo se lo debes a tu mamá. Sin embargo, la intención de Zapatero cuando me estaban liberando fue querer parecer y plantearse como si él hubiese estado en eso, cuando nunca, nunca, quiso ayudarnos ni a mí ni a mi compañero Gabriel Valles, a ninguno de los que estábamos presos en el Sebin.

P.- ¿Sabes si Zapatero pedía dinero o cobraba algo por mediar en la cuestión de los presos políticos?

R.- Esa gestión, ser el que hace el trabajo sucio de una tiranía, no la hace por amor al arte. Somos adultos. Entendemos cómo funciona el mundo…