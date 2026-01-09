Alerta de la AEMET para Castilla-La Mancha: piden mucha precaución por lo que llega hoy a estas zonas

Piden mucha precaución por lo que llega hoy a estas zonas, la AEMET lanza una alerta para Castilla-La Mancha. Una de las zonas más afectadas por un fin de semana en el que tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves. Será el momento de poner en práctica algunos detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna, se convertirá en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Llega un giro importante en un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en este fin de semana en el que empezaremos a ver un cambio de tendencia. Una situación del todo inesperada que nos sumergirá de nuevo en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué pasará en una comunidad como Castilla-La Mancha con la que tendremos que enfrentarnos a un giro radical en el tiempo.

Para Castilla-La Mancha lanzan una alerta de la AEMET

Una nueva alerta de la AEMET llega a Castilla-La Mancha, tocará prepararse para afrontar un fin de semana en el que los cambios acabarán siendo una dura realidad. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días libres que estamos a punto de empezar, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno. Estamos viviendo este invierno que para muchos es una auténtica pesadilla, con un importante descenso de las temperaturas.

Lo que tenemos por delante es una situación del todo inesperada en estos días en los que el tiempo puede jugarnos un cambio destacado. Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en un invierno en el que los mapas del tiempo y los cambios de tendencia parece que acabarán siendo una realidad.

Castilla-La Mancha es una de las comunidades que se ha visto afectada por estos cambios que quizás nos harán pensar en este giro importante de guion en este mes de enero. La nieve, el frío y las lluvias son un riesgo, pero no llegan solos, la previsión del tiempo trae importantes novedades.

Piden mucha precaución por lo que llega hoy a estas zonas

Estas zonas del país se preparan para afrontar mucha precaución, con una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de ver qué es lo que puede pasar en estos días de transformación casi total.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos al principio, disminuyendo nubosidad a lo largo del día, aunque será más persistente en las montañas de la mitad oriental. Probables brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en el entorno del sistema Ibérico. No se descartan precipitaciones débiles dispersas, más probables en zonas montañosas, que tienden a remitir por la tarde. Cota de nieve por encima de 1800 metros al principio, bajando hasta 1000-1200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en Alcaraz y Segura, con cambios ligeros en zonas montañosas del nordeste y en ascenso en el resto, que podrá ser localmente notable en Guadalajara. Heladas débiles en cotas altas del nordeste. Viento flojo a moderado de suroeste y oeste, con probables rachas muy fuertes en Albacete y zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico». Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes de viento del oeste en Albacete y zonas altas de los Sistemas Central e Ibérico. Probables brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en el entorno del sistema Ibérico».

Para el resto de España el fin de semana no podría empezar de peor manera: «Se prevé una intensa circulación atlántica que introducirá abundante humedad en el norte peninsular. Dejará cielos cubiertos en el tercio norte y noroeste con precipitaciones persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineo occidental. En el resto peninsular y Baleares nuboso con precipitaciones débiles ocasionales en la meseta Norte y sistema Ibérico y no se descartan en la Bética oriental. Nevará en zonas de montaña de la mitad norte y centro por encima de 700-1000 metros al principio subiendo la cota hasta 900-1200 m en el Pirineo y en la Ibérica meridional, con acumulados significativos en Pirineos y entorno de Picos de Europa. En el resto la cota subirá a 1200-1600 m. En Canarias, intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en zonas altas de áreas montañosas más persistentes en las del extremo norte. Descenso de las temperaturas máximas excepto en el noroeste con ligeros ascensos. También ligeros ascensos de las mínimas en el Cantábrico, fachada sur mediterránea y Baleares y ligero descenso en el resto más acusado en la meseta Sur. En Canarias sin cambios, con ascensos de las mínimas en la provincia oriental. Heladas débiles en zonas de montaña y aledañas de las mesetas Norte y Sur, en cumbres centrales de Tenerife y moderadas en los Pirineos».