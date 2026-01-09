Alerta máxima de la AEMET en el País Vasco: ni lluvia ni nieve, lo que llega es mucho peor

La AEMET en el País Vasco lanza una alerta máxima, no habrá nieve ni lluvia, lo que está a punto de pasar es mucho peor. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo protagonista. Con la mirada puesta a este invierno que parece que acabará siendo el que nos sumergirá en lo peor de una situación del todo inesperada. Tocará ver qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo será protagonista.

Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en un País Vasco que se verá afectado por una situación del todo inesperada. Son días de visualizar un cambio destacado en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. En especial, en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de un cielo que nos guardará más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial, en estos días en los que cada detalle cuenta. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta.

La AEMET activa la alerta máxima en el País Vasco

Será mejor que nos empecemos a preparar para un fin de semana en el que todo puede cambiar, estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que quizás la situación puede acabar cambiando por momentos.

Es hora de reconocer lo que nos está esperando en estas jornadas en las que cada detalle cuenta, con la mirada puesta a estos mapas del tiempo, en los que quizás tocará empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo. Será el momento de conocer en primera persona lo que está por llegar a una de las zonas más castigadas por el frío y la nieve, ahora llega un nuevo elemento que puede cambiarlo todo.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a prepararnos para un importante giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Se acerca un fin de semana en el que tendremos que ver llegar un fenómeno que pone los pelos de punta y nos traslada a lo peor de estos días que hasta la fecha no esperaríamos.

Ni nieve ni lluvia lo que llega es mucho peor

Los expertos de la AEMET han activado las alertas por la llegada de un viento intenso que puede cambiarlo todo. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a un destacado cambio de ciclo que puede acabar abriendo las puertas de un fin de semana en el que toda precaución es poca.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Nuboso o cubierto, con apertura de claros en la primera mitad del día en la mitad sur. Probables brumas dispersas en el interior. Lluvias y chubascos más probables en el litoral, que se irán extendiendo desde por la mañana y pueden ser persistentes en Guipuzkoa en la segunda mitad del día e ir acompañados de tormentas. Cota de nieve bajando de 1600 a 900 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ligero descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en zonas altas. Viento de oeste y noroeste, flojo a moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral, acompañado de rachas muy fuertes en el litoral y la Rioja Alavesa». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser persistentes en Guipuzkoa en la segunda mitad del día. Rachas muy fuertes de viento en el litoral y la Rioja Alavesa».

Siguiendo con la misma explicación para España: «Se prevé que este día el tiempo en la Península y Baleares venga marcado por el paso de un frente atlántico, asociado a la baja Goretti situada entre el Paso de Calais y Países Bajos, y la masa fría postfrontal que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio. Serán más abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormentas, en el Cantábrico y Pirineo occidental, y esperándose en general débiles en el resto. Serán poco probables en la fachada mediterránea con una tendencia a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, meseta Sur y zonas litorales mediterráneas. La cota de nieve irá bajando de 1200-1600 metros al principio a 500-700m en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte. En Canarias, poco nuboso tendiendo a nuboso. Se espera más nubosidad en el norte y este de La Palma con probables lluvias débiles. Probabilidad de bancos de niebla matinales zonas de montaña más persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, con aumentos en el centro y mitad sur. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en el resto más acusados en áreas de la mitad sur y más suaves en el Ebro. En gran parte del norte y oeste se registrarán al final del día. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en los principales entornos de montaña, también en cumbres de Tenerife y moderadas en el Pirineo».